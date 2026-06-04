Patricia Martínez 04 JUN 2026 - 12:18h.

Docentes y alumnos se quejaron de fallos en la redacción de las pruebas de Dibujo Técnico

Polémica en el examen de dibujo técnico en la PAU de Galicia: profesores piden la dimisión de los responsables por los errores en la prueba

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Santiago de CompostelaLa CIUG, responsable de las pruebas de acceso a la universidad en Galicia, ha anunciado que la corrección de los exámenes de Dibujo Técnico e Historia de España, donde se detectaron algunos errores en enunciados o planteamientos de preguntas que no estaban en el temario, se hará “evitando perjudicar” al alumnado. La respuesta de la CIUG llega después de las denuncias de profesores gallegos y las quejas de los alumnos, por los errores detectados en estas pruebas.

Uno de los exámenes que más quejas ha despertado entre alumnos y profesores y que incluso ha generado una carta de protesta, remitida por un grupo de docentes fue el de Dibujo Técnico, una optativa que suele ser elegida por alumnos que optan a cursar carreras como Arquitectura o algunas Ingenierías, con la intención de que les suba la nota final.

Durante la celebración de este examen, se tuvieron que corregir varios errores en los enunciados de los ejercicios, generando cierta confusión y malestar entre los alumnos. Finalmente, se les dio media hora más de tiempo para terminarlo, pero algunos de los alumnos han contado que “era imposible terminarlo” en ese tiempo.

“Consideramos que las graves incidencias producidas durante la realización del examen vulneraron los principios de igualdad de oportunidades, seguridad jurídica y equidad que deben regir una prueba de estas características”, explicaron los profesores en su escrito. Los docentes reclamaban en su carta no solo que se tuvieran en cuenta los errores a la hora de corregir los exámenes, sino también la dimisión del grupo de trabajo, o al menos de su responsable, “por la gravedad de los errores cometidos”.

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La CIUG se ha visto obligada a aclarar lo sucedido con el examen de Dibujo Técnico, difundiendo un comunicado, este pasado miércoles, donde reconocen los errores en los enunciados de la prueba en gallega, y explican que se solucionaron en el transcurso de la prueba, y que la duración de esta fue ampliada. Además, señalan que ya se trasladó durante la prueba al alumnado que estas cuestiones serían “tenidas en cuenta en la corrección” e insisten en que se informará a los correctores de esos incidentes y otros que se puedan detectar durante la corrección "para evitar perjudicar en al alumnado".

Protestas por una pregunta del examen de Historia de España

En el caso de la asignatura de Historia de España, docentes y alumnos se quejaron de que el planteamiento de una de las preguntas no se correspondía al temario pactado. La cuestión polémica pedía comparar socialismo y anarquismo, pero estos contenidos, planteados como comparativa, no se correspondían con las directrices dictadas por el grupo de trabajo que se encarga del examen, rosegún relataron varios docentes.

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La CIUG se manifestó sobre esta polémica también este miércoles, aclarando que se trata de “conceptos básicos en relación a ideologías y movimientos políticos iniciados en el siglo XIX para poder entender el contexto político del momento”. Para garantizar la equidad del proceso evaluador, han anunciado que la pregunta “será corregida aplicando criterios flexibles, valorando el conocimiento del alumnado sobre ambos movimientos”, independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo estricto. “Ningún estudiante será perjudicado por la formulación de la pregunta”, según han apuntado los organizadores.

Las pruebas de la PAU en Galicia terminan este jueves con los últimos exámenes. Todos los cuestionarios de las pruebas, una vez realizadas, se pueden consultar en la web de la CIUG. Las notas de esta convocatoria ordinaria a la que se han presentado en Galicia 13.500 alumnos, se conocerán el próximo jueves 11 de junio.