León XIV ha llegado a la Plaza de Lima a bordo del papamóvil a las 21:00 horas

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice llega a la Plaza de Lima para presidir la Vigilia de Oración ante 500.000 fieles

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MadridUnas 500.000 personas asisten a la Vigilia de Oración con jóvenes en la plaza de Lima dentro de la visita apostólica que el papa León XIV está haciendo a Madrid, según Delegación de Gobierno. La organización esperaba una gran afluencia de público, con 240.000 personas inscritas, para una cita que aspira a convertirse en uno de los momentos más destacados de la agenda papal en Madrid.

León XIV ha llegado a la Plaza de Lima a bordo del papamóvil al borde de las 21:00 horas después de interesarse por la labor del centro para personas en exclusión social CEDIA, en el barrio de Lucero, del distrito de Latina.

"¡Esta es la juventud del Papa!": los cánticos que se han escuchado en el recorrido del pontífice en el papamóvil

Cientos de personas han aclamado a León XIV este sábado a su paso por la calle Vitruvio, una de las vías madrileñas que el Pontífice ha recorrido en papamóvil de camino hacia la Vigilia de los jóvenes. Los asistentes han coreado cánticos como "¡Esta es la juventud del Papa!" y han expresado a Europa Press que hay "expectativas altas" al respecto, de "pasárselo bien".

"Va a ser un Pontífice muy querido por los jóvenes. Se enfoca más en la juventud y en el futuro, de ahí lo de 'alzad la mirada', para que lleguemos al cielo y seamos santos", han comentado Josemaría y Álvaro, dos jóvenes cordobeses de 14 y 15 años, respectivamente.

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En declaraciones a Europa Press, han explicado que vinieron ayer de Córdoba en autobús con Alcorce, "un club juvenil y familiar". En mitad de un grupo que lleva banderas con el nombre de su provincia, explican que es la primera vez que van a ver a un Papa, algo que "les hace ilusión" y tienen "expectativas altas, de pasárselo bien".

El acceso a la calle lleva cortado desde las 19:00 horas. Al igual que en otros actos, a los que ha acudido el Papa durante su primer día de visita a España, han abundado los abanicos, las gafas de sol y los sombreros de paja para lidiar con el calor, así como las sillas plegables para hacer frente a las largas esperas.