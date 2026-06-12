El pontífice León XIV ha defendido en su visita a Tenerife que la migración contribuye al "enriquecimiento mutuo de los pueblos"

La visita del papa León XIV a España, en directo: varios migrantes piden al pontífice que no se les "mire sólo como números, sino como personas con sueños"

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TenerifeEl papa León XIV ha visitado este viernes, último día de su viaje a España, el centro de acogida 'Las Raíces' de Tenerife, donde ha asegurado que "las migraciones tienen una palabra importante que decir porque pueden ser una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos".

"El amor de Dios no conoce fronteras, no hace distinciones, se da a todos y nos congrega en la unidad", ha dicho el papa en un discurso pronunciado en francés para que le pudieran entender los migrantes del centro, que proceden sobre todo de Senegal.

"Este intercambio hemos de vivirlo también con responsabilidad"

"Todos, de algún modo, somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial", ha afirmado. Tras escuchar los relatos de varios de esos migrantes, el pontífice ha afirmado: "Viendo sus rostros, escuchando sus testimonios, pienso también en sus corazones, heridos por tantas dificultades y también consolados por el amor recibido gracias a otros corazones abiertos, generosos y misericordiosos".

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A ellos, el papa también les ha invitado "a ofrecer el tesoro de humanidad, de sueños y de cultura que han traído a estas islas" pero también "a estar abiertos a recibir aquello que se les brinda".

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Porque "este intercambio hemos de vivirlo también con responsabilidad, pensando en el futuro de las generaciones venideras, a quienes queremos legar el patrimonio de una civilización del amor, y donde las migraciones tienen una palabra importante que decir porque pueden ser una ocasión de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos".

El papa ha elogiado "la colaboración por parte del Gobierno y de las diversas instituciones"

El acto se ha celebrado en estas instalaciones ubicadas en un descampado, en medio de la nada, donde hay instalados barracones blancos en los que duermen los migrantes que, sentados en bancos de madera, han escuchado las palabras de los intervinientes algo perdidos pues la mayoría de ellos lleva poco tiempo aquí y no hablan español.

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En el breve acto, Robert Prevost ha escuchado a dos migrantes, un hombre y una mujer, en representación de los cerca de 700 que se alojan en este gran centro gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se atienden las necesidades básicas y se da orientación a las personas que llegan a las islas siguiendo la Ruta Canaria de cayucos y pateras, la más mortífera del mundo.

El papa ha elogiado "la colaboración por parte del Gobierno, de las diversas instituciones y de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que ayudan concretamente" y "que devuelve la esperanza y dignifica a tantas personas".

El recuerdo al papa Francisco

También ha recordado que su predecesor, Francisco, anhelaba poder estar con los migrantes de Canarias y que le gustaba usar en sus reflexiones la imagen de las raíces, palabra que da nombre a este centro de acogida.

Ha pedido en este sentido que "esta imagen de las raíces también les ayude a ustedes a estar firmemente arraigados en el Señor para que ninguna tormenta pueda alejarlos de su presencia, que fortalece y da vida". León XIV ha concluido pidiendo "a la Virgen María, consuelo de los migrantes, que les acompañe y auxilie siempre con su protección maternal".