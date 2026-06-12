Tres cayucos estarán fondeados o junto al altar en el que el papa León XIV presidirá la Misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife este viernes 12 de junio, eucaristía con la que el Pontífice pondrá fin a su viaje a España, como avanzó el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en rueda de prensa por los preparativos ante la visita.

Según precisó, cuando se optó por la dársena de Santa Cruz para celebrar la misa, "se pensaba en esta idea, que estuviera el mar, el océano Atlántico de fondo". "Es la idea, que estén tres cayucos, que sean tres cayucos de los que han llegado a Canarias, que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad", añadió.