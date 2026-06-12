La visita del papa León XIV a España, en directo: decenas de migrantes esperan en Las Raíces al pontífice que es "muy buena gente"
El papa León XIV cierra en Tenerife su visita a España para predicar la prioridad humana
El primer día del papa León XIV en Canarias: el encuentro con migrantes en Arguineguín, la visita a Santa Ana y misa multitudinaria
TenerifeEl papa León XIV cierra este viernes en Tenerife una histórica visita a España en la que ha venido predicando la doctrina de la prioridad humana, la del cuidado y la acogida de todos los semejantes mirando no a su origen, sino a sus necesidades. Ese ha sido uno de los principales mensajes de León XIV a la comunidad cristiana en esta visita en la que ha recorrido Madrid, Barcelona y Gran Canaria, y que cierra en Tenerife, su etapa más breve antes de regresar al Vaticano.
- Nada más bajarse del avión hacia las 09:00 horas, el papa León XIV se desplazará al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- Desde el centro de acogida de migrantes, León XIV se trasladará a la Plaza del Cristo, en San Cristóbal de La Laguna, la sede del Obispado de la Diócesis Nivariense, en donde mantendrá un encuentro con organizaciones eclesiales y sociales que trabajan con personas migrantes.
- Después de este encuentro, León XIV se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla, cuyas calles engalanadas con flores recorrerá a bordo de su papamóvil en dirección al puerto de la ciudad. Allí oficiará una misa multitudinaria poco después del mediodía, una celebración en la que participarán el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, dos cardenales venezolanos, el obispo de Nuakchot, Víctor Ndiane, en total unos 300 concelebrantes.
- Después de la misa, el papa León XIV recorrerá el recinto portuario para saludar a los fieles congregados, antes de desplazarse al aeropuerto de Los Rodeos, en donde hacia las 14:30 horas se celebrará una ceremonia de despedida con la presencia del rey Felipe VI, previa a la salida del avión hacia Roma.
Decenas de migrantes esperan en Las Raíces a León XIV que es "muy buena gente"
Varias decenas de migrantes están ya sentados en el espacio preparado en el centro de atención de inmigrantes Las Raíces esperando la llegada del papa y aunque la mayoría son musulmanes, no dudan en alabar la figura de León XIV al que consideran "muy buena gente". En varios testimonios, recogidos por EFE, los migrantes, la mayoría de ellos llegados hace un mes a distintas islas en cayucos o en otro tipo de embarcaciones precarias, confían en que esta visita papal permita visibilizar su situación y ayudar a regularizar su estancia.
Así acogió el estadio de Gran Canaria al papa León XIV
El estadio de Gran Canaria y los espacios aledaños se han transformado este jueves en una gran iglesia al aire libre, con 41.000 personas para seguir la misa presidida por el papa León XIV, en una tarde de sol, cantos y fervor religioso que la isla ha vivido como un acontecimiento histórico.
Tenerife se prepara para la visita del papa León XIV
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Tres cayucos presidirán junto al papa la misa de despedida en el Puerto de Tenerife
Tres cayucos estarán fondeados o junto al altar en el que el papa León XIV presidirá la Misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife este viernes 12 de junio, eucaristía con la que el Pontífice pondrá fin a su viaje a España, como avanzó el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en rueda de prensa por los preparativos ante la visita.
Según precisó, cuando se optó por la dársena de Santa Cruz para celebrar la misa, "se pensaba en esta idea, que estuviera el mar, el océano Atlántico de fondo". "Es la idea, que estén tres cayucos, que sean tres cayucos de los que han llegado a Canarias, que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad", añadió.
León XIV finaliza en Tenerife su viaje a España con dos encuentros con migrantes y una misa para 30.000 personas
El papa León XIV culmina este viernes en Tenerife su visita a España, que le ha llevado a Madrid, Barcelona y Gran Canaria donde en su visita al muelle de Arguineguín ha defendido que "la dignidad no tiene pasaporte". El pontífice recorrerá a bordo del 'papamóvil' las principales calles de Tenerife--Leoncio Rodríguez, avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, Plaza del Cabildo, avenida Marítima y avenida Francisco La Roche-- hasta llegar al puerto, donde oficiará una misa para más de 32.000 personas.
Así será la despedida al papa en Tenerife
La despedida tendrá lugar a las 14.30 horas (15.30 hora peninsular) en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos, donde estarán presentes el rey Felipe VI, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
El rey Felipe VI despedirá al papa en Tenerife
El rey Felipe VI presidirá este viernes la ceremonia de despedida del viaje oficial del Papa León XIV a España, que le ha llevado a visitar Madrid, Barcelona y Gran Canaria a lo largo de esta semana.
Los primeros planes del papa en Tenerife
Saiz y Clavijo serán los encargados de recibir por la mañana (09.10 hora local) al Pontífice en el aeropuerto, procedente de la base aérea de Gran Canaria, su tercera etapa del viaje. A continuación, León XIV se reunirá con personas migrantes y organizaciones de acogida en el Centro Las Raíces, junto a Elma Saiz, para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas.
Posteriormente, a las 12.15 horas, el Papa presidirá la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde volverán a estar presentes Saiz y Torres. Pasadas las 13.00 horas, la comitiva papal saldrá en dirección al aeropuerto donde se prevé, en presencia del Rey Felipe VI, la ceremonia de despedida.