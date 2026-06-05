Extinguido el incendio que ha obligado a evacuar a 92 ancianos de una residencia en Cuenca

Bomberos trabajan con 15 dotaciones en un incendio de una nave en Santa Perpètua, en Barcelona

Las mismas fuentes han precisado que la Policía Local está procediendo al realojo de los residentes

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Los bomberos han dado por extinguido el incendio declarado este viernes en el patio exterior de una residencia de mayores de San Clemente (Cuenca), un suceso que ha obligado a evacuar a 92 residentes como medida preventiva.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el incendio se inició en un depósito de gasoil ubicado en el exterior del centro. Las llamas también afectaron a un aparato de aire acondicionado y a varios palés almacenados en la zona.

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Realojo de los residentes

Una vez controlada la situación, la Policía Local ha comenzado las labores de realojo de los residentes, mientras se evalúan las condiciones de seguridad del centro. La alerta fue recibida a las 13:46 horas, cuando se notificó un incendio en la residencia de mayores San Vicente de Paúl, situada en la calle Marqués de la localidad conquense.

En el operativo desplegado participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de San Clemente y bomberos desplazados desde Villarrobledo.

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Además, se movilizaron un médico y dos ambulancias para atender cualquier posible incidencia derivada de la evacuación. Por el momento, no se ha informado de personas heridas como consecuencia del incendio, que quedó extinguido tras la intervención de los servicios de emergencia.