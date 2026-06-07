Iván Sevilla 07 JUN 2026 - 16:05h.

El incendio se originó, por causas desconocidas, a las 11:21 horas en una motocicleta que quedó calcinada por completo

Ambos afectados, uno con quemaduras en una pierna, circulaban por la carretera N-632 a la altura de Venta Las Ranas

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OviedoLos ocupantes de una moto, un hombre y una mujer, resultaron heridos al declararse de forma repentina un incendio en el mismo vehículo cuando viajaban por el concejo de Villaviciosa (Asturias).

Según ha precisado el 112 regional, sufrieron quemaduras de diversa consideración cuando les sorprendió el fuego mientras circulaban por la carretera N-632, a la altura del punto kilométrico 51, en Venta Las Ranas.

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Concretamente, a las 11:21 horas de este 7 de junio, emergencias recibió el aviso de que una motocicleta estaba ardiendo y el conductor había sido afectado en una pierna, al menos.

Las llamas quemaron también 100 m² de matorral

Hasta el lugar se movilizaron una ambulancia UVI de Gijón, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía. Así como, por supuesto, tres bomberos del parque maliayo.

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Estos últimos acudieron con un furgón multisocorro y otro de primera salida. Ya in situ, comprobaron que las llamas se habían extendido de la motocicleta hacia una zona de matorral.

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Mientras que el vehículo quedó completamente calcinado, la masa forestal afectada fue de unos 100 metros cuadrados. Los equipos de extinción trabajaron hasta las 12:49 horas para apagar el incendio.

En cuanto a los heridos en el suceso, cuyas causas ya se investigan, fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). No han trascendido más detalles sobre su estado.