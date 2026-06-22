La compañía anuló posteriormente la apuesta y únicamente devolvió la cantidad jugada

El tribunal revoca una sentencia anterior dictada en Ibiza y considera abusiva una de las cláusulas

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IbizaLa Audiencia Provincial de Baleares ha dado la razón a una usuaria de una casa de apuestas online y ha condenado a la empresa Betway a abonarle 750 euros tras anular una apuesta que había resultado ganadora. El tribunal revoca una sentencia anterior dictada en Ibiza y considera abusiva una de las cláusulas incluidas en las condiciones de uso de la plataforma.

El caso se remonta a febrero de 2024, cuando la mujer jugó 30 euros a que la selección de Escocia lograría el primer ensayo en un partido de rugby frente a Gales. El pronóstico se cumplió y el premio previsto ascendía a 780 euros. Sin embargo, la compañía anuló posteriormente la apuesta y únicamente devolvió la cantidad jugada.

Betway deberá abonar el premio

La Audiencia concluye que la cláusula utilizada para justificar esa cancelación otorgaba a la empresa una capacidad excesivamente amplia para invalidar apuestas sin concretar adecuadamente en qué circunstancias podía hacerlo. Además, destaca que la operadora no acreditó que existiera un error en la cuota ofrecida ni que informara a la clienta de la anulación en el momento en que se produjo.

Por ello, los magistrados declaran nula dicha condición contractual y obligan a Betway a abonar la diferencia entre el premio que correspondía a la usuaria y el importe ya reintegrado, además de los intereses legales y las costas del procedimiento.