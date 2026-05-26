Las webs de apuestas serán clausuradas por el Gobierno dentro de una semana

Consumo abre un expediente sancionador a las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi por una posible infracción de la normativa de juego

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Consumo ha sancionado y bloqueado temporalmente a dos de las plataformas de apuestas más importantes a nivel mundial: Polymarket y Kalshi. La primera es conocida por haber hecho ganar grandes fortunas con las decisiones políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, como por ejemplo cuando capturó a Nicolás Maduro.

La web de apuestas de Polymarket, donde aparece España como la favorita para ganar el Mundial de Fútbol, será clausurada por el Gobierno dentro de una semana. "Al no tener licencia pasan a ser una actividad ilegal", señala Mikel Arana, director general de ordenación del juego.

Polymarket y Kalshi, unas webs perseguidas en otros países europeos

Kalshi, donde los New York Knicks solo tienen un 30% de probabilidades de llevarse las finales de la NBA, es el otro operador que no cumple con la normativa. "No se comprueba si son mayores de edad o son menos de edad. No se comprueba si están autoexcluidos en el registro general de interacción de acceso al juego", señala Arana.

Por ejemplo, se puede llegar a apostar por cuál será el día en que Estados Unidos acredite la existencia de extraterrestres. Son webs perseguidas en otros países europeos, pero difíciles de clausurar. Además, son unas apuestas controvertidas porque hay quienes piensan que se pueden amañar.

"Existen muchas posibilidades también de fraude, de gente que maneja información privilegiada a la que no se podría multar ni perseguir desde España", concluye Borja Adsuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva.