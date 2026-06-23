El Gobierno fija en 15 años la edad mínima para conducir patinetes

Será obligatorio el uso de guantes para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores

La medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre

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El Gobierno ha aprobado una modificación del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables, que fija en 15 años la edad mínima para conducir vehículos de movilidad personal, como los patinetes, y establece el uso obligatorio del casco, al igual que para los ciclistas.

Además, será obligatorio el uso de guantes para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, así como de calzado cerrado en todo tipo de vías, en tanto que los taxistas deberán llevar puesto el cinturón en todo momento.

Son algunas de las principales novedades de la reforma que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, excepto en lo referido al casco homologado para usuarios de motocicletas que lo hará el 1 de octubre de 2027.