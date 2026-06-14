Redacción Euskadi 14 JUN 2026 - 12:00h.

La Policía Local sanciona con 200 euros a quienes usan auriculares mientras circulan en patinete o bici eléctrica

Nuevas sanciones de hasta 200€ por ir en patinete sin casco o por zonas prohibidas

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BilbaoEsta semana, desde el pasado lunes 8 y hasta el viernes 12, Bilbao se halla inmersa en una campaña especial se seguridad vial puesta en marcha por la Policía Municipal en las calles de la ciudad. Así durante estos días se intensifica el control para prevenir atropellos de patinetes eléctricos y para garantizar la correcta circulación de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Se trata de una campaña de iniciativa propia de la Policía Municipal de Bilbao atendiendo a los criterios marcados por el Plan Estratégico de Seguridad Vial del Gobierno vasco.

En poco tiempo, los patinetes eléctricos han pasado a formar parte del espacio urbano, conviviendo con el resto de vehículos que tradicionalmente circulaban por nuestras calles: coche, motos y bicicletas, entre otros. Este nuevo modo de moverse resulta rápido, pero puede ser peligroso. De hecho, el año pasado se produjeron un total de 131 atropellos en Bilbao con 148 personas afectadas.

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Las obligaciones para quienes los usan son claras pero, a veces, hay quien de forma premeditada o accidentalmente las incumple. A algunos de ellos, esta semana les va a salir caro. Los controles se han centrado, entre otras cosas, en comprobar la inscripción de estos patinetes en el registro habilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT) cuyo incumplimiento acarrea una sanción de 100 euros, pero también en un aspecto que muchos no han tenido en cuenta: circular con auriculares está prohibido.

Aumenta el riesgo de accidente

Ni cascos para escuchar música, ni hablar con el móvil a través de un auricular, cualquiera de estas prácticas reducen la percepción del entorno y aumentan de forma significativa el riesgo de accidente. La multa para quienes sean pillados circulando con ellos es de 200 euros.

Algunos de los usuarios de VMP y de bicicletas eléctricas se han sorprendido ante los aleatorios controles policiales que en pleno centro de la ciudad se han montado para llevar a cabo esta campaña especial. Lo cierto, es que parece que su uso es más frecuente de lo que cabría pensar, dado que, según publica El Correo, en uno de esos controles en el céntrico Campo Volantín, cinco agentes de la Policía Local tramitaron una veintena de denuncias en solo una hora.