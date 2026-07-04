Redacción Cataluña Agencia EFE 04 JUL 2026 - 14:58h.

Las llamas podrían afectar a unas 30.000 hectáreas en el macizo, en el peor de los casos, según ha avisado Salvador Illa

Última hora del incendio en la Bisbal d'Empordà, Girona: los 150 niños confinados en una casa de colonias por el fuego abandonan el lugar

Compartir







GironaEl parque natural de Las Gavarres ha sido cerrado al completo por el avance sin control del incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona). Hasta el momento ha quemado ya 2.300 hectáreas de terreno forestal.

Así lo ha especificado el presidente de la Generalitat Salvador Illa en declaraciones tras estar en el centro de mando operativo. Mientras sigue la preocupación, recordamos que el fuego se originó cuando un operario usaba una radial.

Sobre el hombre, que trabajaba al pie de una carretera y que continúa detenido, ha avanzado que "probablemente mañana" pasará a disposición judicial y ha asegurado que el Govern "llegará al fondo" de la investigación.

"Hemos requerido toda la información necesaria a la empresa, que está colaborando. No quiero anticipar nada. Puedo asegurar que llegaremos hasta el final. Si ha habido responsabilidades o imprudencias las sustanciaremos y daremos explicaciones", ha afirmado.

PUEDE INTERESARTE Los Bomberos dan por controlado el incendio forestal de Pinell de Solsonès, en Lleida

Potencial para afectar a 30.000 hectáreas, en el peor de los casos

Illa ha añadido que si las llamas siguen avanzando tienen potencial para afectar a 30.000 hectáreas, toda la superficie del macizo, en el peor de los casos. El objetivo es que no llegue a tal magnitud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso, los efectivos que trabajan in situ están centrando sus esfuerzos en el flanco derecho para evitar que el incendio se propague por el espacio natural de Las Gavarres.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ha admitido que la situación es "preocupante" y que se ha llevado a cabo una movilización "extraordinaria" de bomberos "para conseguir" extinguir un fuego que "ha dado más problemas esta noche" en el flanco izquierdo.

"Las represas forman parte del comportamiento del incendio, ya que hay zonas más inestables, mal quemadas o incluso sin quemar en el interior del perímetro", han explicado los equipos de extinción con imágenes de esa parte.

Precisamente en ahí hay zonas habitadas, aunque no hay afectaciones personales, más allá de que cuatro bomberos han sido atendidos por "lesiones leves" y ya se han podido reincorporar a las labores.

"Fase delicada" este 5 de julio por la ola de calor

El president ha pedido a la población extremar las precauciones, sobre todo a los vecinos de los siete municipios donde sigue la orden de confinamiento por este suceso en el que trabajan 440 bomberos y 100 miembros de la UME.

Son, en concreto, La Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forrallac, Parlavà i Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura.

"Por contraintuitivo que parezca es la forma de estar más seguros. El máximo riesgo se da cuando las personas se desplazan", ha justificado Salvador Illa sobre la medida adoptada para que no salgan de sus casas.

Asimismo, ha avisado que este 5 de julio se entrará en "una fase delicada", con la llegada de una nueva ola de calor que, según las previsiones meteorológicas, se alargará hasta el miércoles y que puede obligar a ordenar el cierre de otros espacios naturales.

132 municipios en peligro muy alto de incendio

En cuanto a los eventos programados en localidades cercanas al incendio, como el Festival Cap Roig o el concierto de habaneras de Calella de Palafrugell, ha señalado que se pueden desarrollar porque están fuera del perímetro confiando.

Aunque ha instado a actuar "con precaución, prudencia y 'seny". El socialista ha adelantado que volverá a reunirse con los alcaldes de los pueblos afectados para evaluar la evolución del fuego y estudiar las decisiones a tomar.

Según cuál sea el peligro de incendio forestal en las próximas horas, intensificado por la ola de calor, se podrían adoptar medidas nuevas. Recordamos que actualmente sigue siendo elevado en los extremos de Cataluña.

Es decir, en la zona de la tramontana y la marinada. Concretamente, hay 132 municipios catalanes con peligro muy alto de incendio y 491 con peligro alto.