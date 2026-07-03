Este año se esperan más ingresos y una ocupación similar a la del verano pasado

Primera Operación Salida de las vacaciones: se esperan 100 millones de desplazamientos en carretera en un verano de récord

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Con la ola de calor que comienza este fin de semana llegan también las vacaciones de verano para muchos. Este año se esperan más ingresos y una ocupación similar a la del año pasado. Uno de los destinos más visitados en España es Sanxenxo, en Pontevedra, donde ya está todo prácticamente lleno. Informa en el vídeo José Palacios.

"A disfrutarlo, que es lo importante, pasarlo bien y tener unas buenas vacaciones", cuenta uno de los afortunados. Muchos llegan a la playa pensando en su merecido descanso. "Un poco de tranquilidad después de haber estado el año entero", cuenta otro.

Hay que exprimirlas al máximo porque "luego se hacen cortas". "Descansar, disfrutar del sol, de la playa, ir a comer, siesta y luego dar un paseo", cuenta otra turista. Otros prefieren los planes culturales como conciertos.

España está siendo este año la opción preferida para muchos extranjeros. "Se está notando el americano, el inglés, centro de Europa, Francia...", explica José Esteban, de Casa Pescadores. El motivo, opinan muchos, es el clima. "A cualquier sitio que vayas está todo lleno, las calles están llenas", concluye una ciudadana.