A las 16:30 horas de este 3 de julio se declaró un incendio que llevó a los bomberos a rescatar a cuatro vecinos

Las llamas afectaron a un vehículo, una caseta de aperos, maquinaria y variedad de enseres que había en el exterior

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CastellónYa se encuentra estabilizado el incendio forestal que se originó en una zona del Corral del Petiquillo en el término municipal de Peñíscola (Castellón) este 3 de julio. Obligó a evacuar preventivamente a 70 personas.

Según detalla EFE, el fuego se declaró a las 16:30 horas en vez de a las 18:30 como se informó en un primer momento. Se inició en un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y donde hay viviendas diseminadas.

Cuatro personas tuvieron que ser rescatadas, con dos de ellas trasladadas a un hospital por inhalación de humo. Los equipos de extinción estuvieron trabajando con numerosos efectivos y medios.

Entre ellos, siete dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial, diez de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana (tres con helicópteros) y otros nueve medios aéreos del servicio de emergencias.

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El incendio quemó un vehículo, maquinaria y una caseta

Tal y como informaron a las 21 horas, las llamas quemaron un vehículo aparcado al aire libre, una caseta de aperos, maquinaria y variedad de enseres que también estaban en el exterior junto a la zona vegetal afectada.

Más tarde, concretamente a las 00:30 horas los efectivos pudieron dar por estabilizado el incendio, aunque continúan este 4 de julio trabajando con medios terrestres hasta darlo por extinguido definitivamente.

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Cabe recordar que los bomberos, por otro lado, tuvieron que movilizarse de madrugada para apagar otros fuegos declarados en unos cultivos abandonados en Nules y Sant Jordi.

Por último, un segundo incendio forestal en el término municipal de Culla que empezó también este 3 de julio ya se pudo dar por estabilizado a las 9 horas. Los equipos de extinción siguen trabajando para evitar que se reavive.