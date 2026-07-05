Graciela Rodríguez 05 JUL 2026 - 22:12h.

La Ley Trans recomienda tener planes de diversidad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores

El ámbito laboral ha pasado en un año del sexto al segundo lugar para los discursos de odio

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Jessy trabajaba en una tienda y notó un cambio de trato de sus jefes cuando anunció su transición de género. "Hay una señora que viene a limpiar y me obligaban a que limpiara todo, nadie más lo hace", explica. Aunque sus resultados de ventas eran muy buenos, un mes después le llegó la carta de despido. "Me dijo que leyera el papel. Ya puedes recoger tus cosas e irte para tu casa", nos cuenta.

En cinco meses ha hecho más de 30 entrevistas de trabajo sin éxito. "Por teléfono me dicen el perfil encaja y luego en la entrevista presencial, nada", lamenta. "Las mujeres trans sufrimos una tasa de desempleo altísima. Hace un tiempo era de un 80%", asegura Beth Giraldo, vicepresidenta de COGAM.

"Las grandes empresas que mantienen políticas de diversidad son un tercio que en 2023", señala Albert Medrán

La Ley Trans recomienda tener planes de diversidad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores. Un ejemplo, grupos de voluntarios integrados por la misma plantilla. "Que organizan talleres, la participación en la semana de la sensibilización", apunta Cristina Rodríguez, directora de compensación y beneficios de DKV Seguros.

Sin embargo, esta no es la tendencia. "Las grandes compañías que mantienen políticas de diversidad e inclusión activas son un tercio que en 2023", explica Albert Medrán, coordinador de un informe llevado a cabo por la consultora Llorente y Cuenca. Además, según la Federación Estatal LGTBI +, el ámbito laboral ha pasado en un año del sexto al segundo lugar para los discursos de odio.