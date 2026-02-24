Rocío Amaro 24 FEB 2026 - 17:28h.

MálagaLo que debía haber sido una jornada de celebración y reivindicación en el Día contra la LGTBIfobia en el Deporte terminó el pasado sábado en un escenario de tensión, cuanto menos. El tercer torneo de fútbol 7 'Diversport Torremolinos', una de las citas de referencia para el deporte inclusivo en España, se vio obligado a suspender de forma definitiva el resto de sus encuentros tras un episodio de "actitudes tránsfobas" protagonizado por uno de los participantes.

Los hechos se desencadenaron durante el último de los partidos de la jornada del sábado 21 de febrero. Según ha denunciado el equipo afectado, el Titrans C.F. de Madrid, un referente del fútbol trans masculino a nivel nacional, dos de sus jugadores fueron objeto de comentarios tránsfobos y misóginos relacionados con su apariencia física y el estado de sus procesos de transición.

La gravedad de los insultos y la tensión generada en el terreno de juego llevaron a la organización a tomar la decisión drástica de frenar la competición para garantizar la integridad y la dignidad de los deportistas.

El comunicado de Titrans C.F: "Dinámicas de violencia de las que huimos"

El equipo madrileño ha emitido un comunicado oficial de condena en el que expresan su incomprensión ante lo sucedido en un entorno que, teóricamente, debería ser seguro. "En Titrans C.F. no toleramos estas actitudes. Condenamos los comentarios acerca de nuestra apariencia física y el estado de nuestra transición, ya que cada una es diferente, personal y, sobre todo, a nuestra elección", reza el escrito.

Desde el club subrayan el impacto psicológico que estos ataques tienen en la comunidad trans. "No entendemos que, en un espacio creado por y para personas LGTBIQ+, se recreen las dinámicas de violencia y agresión propias del fútbol cis-heterosexual de las que intentamos huir", añaden.

Asimismo, el equipo ha querido agradecer públicamente el gesto de otros clubes participantes, como GMadrid Sports, que decidieron retirarse de la competición de forma voluntaria en solidaridad con ellos antes incluso de que la organización decretara la suspensión oficial.

La autocrítica de la organización

Por su parte, los organizadores de Diversport Torremolinos han calificado la situación de "lección agridulce". A pesar de haber publicado esa misma mañana un decálogo de valores que apostaba por crear espacios libres de prejuicios para más de 500 deportistas, reconocen que el protocolo falló en el momento del incidente. "Lo que nació como una celebración se vio empañado por un suceso desagradable que nos obligó a tomar la firme decisión de suspender los encuentros. La transfobia, sea intencionada o por falta de herramientas, no tiene lugar", han manifestado.

La organización ha admitido que el hecho de que todos los equipos pertenezcan al colectivo LGTBIQ+ no garantiza la ausencia de prejuicios internos. "Es evidente que aún nos queda camino para comprender y respetar todas las letras de nuestro colectivo", afirman en una nota oficial donde se comprometen a mejorar los procesos formativos y los protocolos de expulsión inmediata para futuras ediciones. Ya trabajan junto a la Agrupación Deportiva Ibérica para asegurar que estos episodios no queden impunes en el ámbito del deporte federado o aficionado.

Reacciones de apoyo y resiliencia

La noticia ha provocado una ola de solidaridad en redes sociales y entidades vinculadas al deporte diverso. Clubes como Chicotá han reafirmado su compromiso con Titrans, señalando que el deporte debe ser "un espacio seguro e inclusivo donde no hay lugar para actos ofensivos".

Voces de la comunidad trans han recordado que la presencia en estos torneos sigue siendo una forma de resistencia necesaria: "Seguiremos cuestionando todos los actos de discriminación gratuita que sufrimos y trabajando por una inclusión real basada en los datos y la ciencia, no en opiniones personales".

Mientras Titrans C.F. asegura que estas adversidades no les frenarán en su objetivo de ocupar espacios deportivos, la organización del torneo busca ahora mecanismos para que la "dignidad no negociable" de los jugadores trans sea respetada de forma efectiva en el campo de juego y fuera de él.