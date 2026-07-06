El mapa de los que más viven en España

Redacción Uppers 06 JUL 2026 - 12:38h.

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España es uno de los países más longevos del mundo y cada año aumenta el número de personas que soplan las velas de su centenario. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país cuenta con cerca de 17.000 personas de 100 años o más, una cifra que se ha multiplicado en apenas una década y que continuará creciendo conforme envejezca la generación del baby boom.

Sin embargo, llegar a los 100 años no depende únicamente de la genética ni de los hábitos individuales. El lugar donde se nace también parece desempeñar un papel importante. Esa es una de las principales conclusiones del trabajo del demógrafo belga Michel Poulain, uno de los mayores expertos mundiales en longevidad y cocreador del concepto de las conocidas Blue Zones o zonas azules.

Poulain ha aplicado a España su Extreme Longevity Index (ELI), un indicador que mide la probabilidad de alcanzar los 100 años según el lugar de nacimiento. Para construir este mapa analizó el número de centenarios -tanto vivos como fallecidos- registrados entre 2003 y 2023 en relación con los nacimientos producidos en esos mismos territorios.

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El resultado dibuja una geografía muy desigual. Las provincias del norte y parte del interior presentan una probabilidad mucho mayor de producir centenarios que las del sur. De hecho, en algunos casos las diferencias llegan a triplicarse.

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Entre las provincias con mejores resultados aparecen Navarra, La Rioja, Segovia, Soria y Guadalajara, que encabezan el índice de longevidad extrema elaborado por el investigador. En el extremo contrario figuran provincias andaluzas como Málaga, Sevilla y Cádiz, donde la probabilidad estadística de alcanzar los 100 años resulta sensiblemente inferior.

Madrid, Zaragoza y Bizkaia quedan en una posición intermedia. Las provincias gallegas, Cantabria y Asturias, pese a su imagen de territorios longevos, aparecen por detrás de las castellanoleonesas y algunas catalanas como Lleida.

Más que una cuestión genética

El propio Poulain insiste en que estos resultados no deben interpretarse como una consecuencia exclusiva de la herencia genética. La longevidad responde a una combinación de factores en la que intervienen las condiciones de vida durante décadas, la alimentación, la actividad física cotidiana, el entorno ambiental, la cohesión social, el acceso a la sanidad e incluso determinados factores culturales.

Precisamente esa visión coincide con numerosos estudios demográficos realizados en España durante los últimos años. Investigaciones sobre la distribución territorial de los centenarios ya habían observado importantes diferencias provinciales y concluían que el contexto geográfico y social ayuda a explicar por qué determinadas zonas concentran una proporción mucho mayor de personas extremadamente longevas que otras.

Un fenómeno que no deja de crecer

El incremento de los centenarios es una de las transformaciones demográficas más llamativas del país. A mediados de la década de 2000 España apenas superaba los 6.000 centenarios. Hoy la cifra ronda los 17.000 y las proyecciones apuntan a un crecimiento muy intenso durante las próximas décadas gracias al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento de la población.

Este fenómeno plantea importantes desafíos para los sistemas sanitario y de cuidados, pero también abre nuevas líneas de investigación. Comprender por qué algunas personas alcanzan edades tan avanzadas con buena calidad de vida puede aportar información valiosa para promover un envejecimiento saludable en toda la población.