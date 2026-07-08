La banda alemana Accept ha denunciado el asalto y robo de su camión de material e instrumentos después de actuar en el festival Rock Fest de Santa Coloma de Gramenet.

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La banda alemana Accept ha denunciado el asalto y robo de su camión de material e instrumentos después de actuar en el festival Rock Fest de Santa Coloma de Gramenet. Cuando volvían a casa, pararon en un área de descanso de la AP-7, y ahí les vaciaron el camión. Los individuos forzaron la parte trasera del vehículo, rompiendo el candado con barras de hierro, y arrasaron con todo lo que encontraron, desde elementos de iluminación hasta dispositivos electrónicos y una de las guitarras de Wolf Hoffmann. La organización del festival ha informado de que están colaborando con Wolf Hoffmann, su mánager, la policía local y los Mossos d'Esquadra, y han lamentado la situación.

En el interior había instrumentos, entre ellos una guitarra Framus Warwick Rise of Chaos que pertenece al guitarrista del grupo, Wolf Hoffmann. La banda de heavy metal ha ofrecido una recompensa de 1.700 euros a quienes les ayude a recuperarla. En una publicación en las redes, la banda ha compartido unas fotos de la guitarra para ayudar a identificarla, y pide ayuda para encontrarla en páginas de venta o casas de empeño. Aseguran que es la preferida del guitarrista y que la utiliza en todos los conciertos.

Según la denuncia del conductor que ha adelantado a El Periódico, tres o cuatro hombres armados con barras de hierro abrieron el camión y se llevaron equipos de iluminación, maletas con ordenadores, material electrónico y algún instrumento como la guitarra. También intentaron entrar en la cabina, donde estaba él, pero no pudieron.

Los Mossos d'Esquadra ya han abierto una investigación para esclarecer el robo, que se cometió a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona.