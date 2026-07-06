La Audiencia de Granada cierra el caso que enfrentó a los tres hijos de la víctima: la acusada tendrá que devolver todo el dinero

La víctima, madre de la condenada, ganó el Gordo de Navidad, en diciembre de 2020

Compartir







Una mujer octogenaria de Granada ha sido víctima de su propia hija que le robó 300.000 euros del Gordo de Navidad que le tocó en diciembre de 2020. Una de las hijas de la mujer saqueó las cuentas bancarias de su madre y las del marido de su progenitora. Su objetivo era gozar del dinero del matrimonio, tras el notable incrementó por el premio de lotería, sin tener que compartirlo con sus dos hermanos.

La Audiencia de Granada ha condenado a la hija de la víctima a dos años de prisión y al pago de una multa de seis meses a razón de ocho euros la cuota diaria por un delito de apropiación indebida. La sentencia obliga a la acusada a indemnizar a su madre con 300.000 euros, el total sustraído, según ha publicado El Correo.

PUEDE INTERESARTE Detienen in fraganti a un ladrón armado con un hacha cuando robaba en una casa de en Íllora, Granada

La procesada ha admitido los hechos y no hubo que celebrar la vista oral, por lo que la sentencia es firme y no puede ser recurrida ante ninguna instancia superior.

La Audiencia de Granada ha cerrado el caso que enfrentó a los tres hijos del primer matrimonio de la víctima. La responsable del desfalco, que "mantenía más contacto" y "cuidaba" de su madre y del esposo de esta se aprovecho de "la edad avanzada de los progenitores" y a la vista de que era la única hija que mantenía" el vínculo con la "madre, logró convencerlos para tener acceso a sus cuentas bancarias" con el objetivo de "apoderarse de la mayor cantidad posible de dinero" para evitar que sus hermanos pudieran recibirlo.

PUEDE INTERESARTE Fuera de peligro la hija acuchillada por el padre que asesinó a su madre y una hermana en Alicante

La condenada logró que la víctima la hiciera "cotitular" de las cuentas y así poder tener libre acceso a los ahorros de su madre . A partir de ese momento, la procesada comenzó a maniobrar para enriquecerse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La madre al darse cuenta cambió la cerradura de la casa y alertó a sus otros hijos

El conflicto familiar se desató en 2023, cuando esta hija se apropió de 72.000 euros que la pareja guardaba en su casa asegurando que era para evitar su pérdida en caso de un eventual robo; la madre, sin embargo, le exigió que le devolviera el dinero sin conseguirlo. Ante esta situación alertó a sus otros dos hijos de lo que estaba ocurriendo y estos destaparon lo que estaba ocurriendo.

Los dos hermanos de la mujer, ahora condenada, pidieron los movimientos "bancarios" y confirmaron "las extracciones realizadas" a través de "numerosos reintegros y transferencias a cuentas de su titularidad".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La madre cambió la cerradura de su casa y a canceló las "autorizaciones" que había otorgado a su hija para que gestionaran sus ahorros y cuentas. La hija, ahora condenada, al saberse descubierta se apuró en vaciar las cuentas de su progenitora y su marido, con le que estaba casada en segundas nupcias, realizando transferencias a sí misma. Una de ellas, según el tribunal granadino, fue de 55.000 euros.

"La acusada despatrimonializó todas las cuentas de su madre y de su esposo, apropiándose de 300.000 euros, dejándolos únicamente con sus pensiones de jubilación", según recoge la sentencia que la obliga ahora a reintegrar esa cantidad a su madre.