Asun Chamoso 08 JUL 2026 - 12:59h.

La Guardia Urbana detuvo a los dos ladrones, que han devuelto las dos piezas robadas

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BarcelonaDoble robo en galerías de arte de Barcelona esta semana. La Guardia Urbana ha detenido a dos hombres como los presuntos autores del robo de dos obras de arte valoradas en unos 235.000 euros. Se trata de una pieza del escultor Eduardo Chillida en la galería Mayoral y otra de Coderch&Malavia, en la galería Villa del Arte.

La rápida actuación policial ha permitido recuperarlas y devolverlas a las dos salas este martes. El grupo de Patrimonio Histórico de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para aclarar los detalles de los dos asaltos y averiguar si forman parte de un grupo especializado.

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Este lunes fue el primer robo en la galería Villa del Arte, situada en los bajos del hotel Mandarin, en el paseo de Gracia de Barcelona. Los dos ladrones entraron en la sala de arte contemporáneo. Mientras uno distraía a la encargada, el otro sustraía la pieza 'Giant of the Salt Small' de Coderch&Malavia, tal como explica el director de la galería. Se trata de una pequeña escultura, valorada en unos 10.000 euros y forma de parte de una edición de 1.000 copias. El jefe de seguridad del establecimiento hotelero alertó a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana de Barcelona, que se desplegaron por la ciudad para tratar de identificar a los dos asaltantes con la ayuda de las cámaras de seguridad.

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Al día siguiente, este martes, los mismos dos hombres volvieron a actuar de la misma forma. Esta vez, en la galería Mayoral, situada en la calle Consell de Cent de Barcelona. El botín fue, en esta ocasión, la pieza Lurra G20, una escultura de Eduardo Chillida, por un valor de más de 200.000 euros. De nuevo, actuaron sin ser detectados y se volvió a avisar a las patrullas policiales para localizar a los sospechosos del segundo robo en una sala de arte en dos días.

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Piezas recuperadas

Poco después, a las once de la mañana, una patrulla de la Guardia Urbana que estaba patrullando localizó a dos personas que coincidían con la descripción que habían pasado desde la sala conjunta por los robos en las dos galerías de arte. Los hombres llevaban la misma indumentaria que llevaban tras cometer el robo en la galería Mayoral. Los agentes procedieron a su detención en la zona de la avenida Diagonal con la calle Roger de Flor.

Los dos detenidos colaboraron con la policía entregando las obras de arte robadas, que ya han sido devueltas a las dos salas de arte en custodia.