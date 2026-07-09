Fallece Francisco Prado Alberdi, 'El Pipas', histórico sindicalista de CCOO en Asturias, a los 81 años

Europa Press 09 JUL 2026 - 16:59h.

Debido a su actividad, fue detenido, torturado y encarcelado en 1973, además de ser despedido de la empresa.

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El histórico sindicalista Francisco Prado Alberdi, quien fue el primer secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Gijón, ha fallecido este jueves a los 81 años.

Según ha expresado la Unión Comarcal de Gijón de CCOO a través de una nota de prensa, su trayectoria ha estado marcada por una vida dedicada a la actividad sindical y política, tanto en el sindicato como en el Partido Comunista de Asturias e Izquierda Unida. "Conocido en el ámbito sindical desde la clandestinidad con el mote de 'El Pipas', Alberdi ha sido uno de los integrantes de la delegación asturiana en la Asamblea de Barcelona, de la que el próximo sábado se cumplirán 50 años", destacan.

Participó activamente en las comisiones obreras de la antigua Uninsa formó parte del secretariado de la organización durante la dictadura. Debido a su actividad, fue detenido, torturado y encarcelado en 1973, además de ser despedido de la empresa. Tras ser elegido secretario general de CCOO de Gijón en 1977, permaneció en el cargo poco más de un año. Posteriormente, se incorporó a su puesto de trabajo en la entonces Ensidera tras haberse beneficiado de la amnistía laboral aprobada tras la muerte del dictador.

A pesar de haberse apartado durante algún tiempo de las responsabilidades sindicales, participó en representación del Partido Comunista de Asturias en los trabajos de elaboración del Estatuto de Autonomía. Más adelante, con la creación de Izquierda Unida, desempeñó el cargo de coordinador local de la formación.

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En 1991, Alberdi volvió a ser elegido secretario general de la Unión Comarcal de CCOO, una responsabilidad en la que se mantuvo durante dos mandatos.

Medalla de plata de la Villa de Gijón

Por toda su trayectoria, el Ayuntamiento de Gijón le concedió en 2010 la Medalla de Plata de la Villa de Gijón. El dirigente sindical Jorge Espina ha definido a Alberdi como "un referente fundamental de la izquierda gijonesa, asturiana y me atrevería a decir que de toda España".

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Desde CCOO de Asturias han lamentado profundamente la pérdida, definiendo a Alberdi como un "referente sindical" que representaba la "memoria e historia viva" de la organización. El secretario general de la organización, José Manuel Zapico, ha resaltado que "conocía como nadie el sindicato" y que "sus reflexiones ayudaban a avanzar", destacando de él su "curiosidad innata y fraternidad de clase".

Zapico ha subrayado asimismo que el histórico dirigente "conectaba como nadie con la juventud", siendo un "gran aprendizaje y un nexo entre el pasado y el futuro". Desde el sindicato han recordado que Alberdi encarnaba la idea de que la defensa de los trabajadores "no se acababa en las puertas de la fábrica", definiéndose a sí mismo como "un sindicalista que hizo política".