Europa Press Redacción Andalucía 09 JUL 2026 - 19:09h.

Ante el avance de las llamas, se ha ampliado el número de efectivos por tierra, hasta 90 personas, y los medio aéreos

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha informado de que se ha ampliado el número de efectivos por tierra, hasta 90 personas, y los medio aéreos, que pasan a diez, que trabajan para controlar el incendio declarado este jueves en la zona de la urbanización Montemayor de Estepona (Málaga) y ha obligado al desalojo preventivo de viviendas en la localidad vecina de Benahavís.

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Cortada la AP-7

Según han informado desde Infoca en su cuenta de la red social X, consultada por Europa Press, en el lugar trabajan 90 efectivos por tierra, cuatro autobombas, dos aviones de carga en tierra, uno anfibio pesado del ministerio y otro de coordinación; además de un helicóptero ligero, tres semipesados, uno pesado y otro de mando y control, junto a la unidad médica.

El fuego se declaró a las 16,38 horas y sobre las 17,30 horas el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio, que ha obligado al desalojo preventivo de viviendas y que mantiene cortada la AP-7 en el entorno.

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Así, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sanz ha precisado que se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de viviendas en la zona del Parque Botánico Country Club, en el término municipal de Benahavís (Málaga). Además, ha pedido que no acercarse a la zona del fuego y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".