Las altísimas temperaturas y una humedad ambiental mínima, junto a la simultaneidad de los fuegos, no han dejado de dificultar las tareas de extinción

El uso de material pirotécnico, posible causa del incendio de Gavà en Barcelona

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En su incansable lucha contra las llamas, los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizados los seis incendios forestales que desde ayer se registran en Cataluña en el marco de una jornada sumamente compleja para los servicios de extinción ante las altas temperaturas y una humedad ambiental mínima, factores que se sumaron además a la simultaneidad de los fuegos.

Sin tregua ante el avance de las llamas, las labores continúan ahora sobre el terreno, mientras algunos de los vecinos desalojados en las zonas afectadas han podido regresar a sus casas.

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Los incendios estabilizados en Cataluña

Concretamente, en la provincia de Barcelona han quedado estabilizados los incendios de Navarcles, donde trabajan ahora 19 dotaciones de los bomberos; Sentmenat, en el que continúan las labores de extinción 37 medios; la comarca de Anoia, con 8 vehículos aún en la zona; y Gavà, en el que quedan 6 unidades.

Por otro lado, también está estabilizado desde anoche el incendio declarado en el núcleo del Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona), donde están trabajando 25 unidades, y desde esta madrugada lo está el de Guimerà, en la comarca de Urgell (Lleida), en la que permanecen 13 medios de los Bomberos de la Generalitat.

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Además, y como fruto de la lucha contra las llamas y el avance de la situación, Protección Civil levantó anoche los confinamientos que había decretado por los incendios de Sentmenat, Aiguamúrcia y Navarcles, que afectaban en conjunto a unas 11.000 personas.

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La situación de los incendios y los focos en Cataluña

El último fuego en quedar estabilizado ha sido el de Guimerà, cuyo aviso se recibió a las 20.48 horas de ayer, al declararse un incendio en la partida de las Rabassoles.

Este jueves, los Bomberos revisaran el perímetro, sobre todo un talud en la parte alta del flanco derecho de difícil acceso, según han informado en un comunicado.

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Previamente, poco después de las 22:00 horas de ayer, fue cuando se dio por estabilizado el incendio de Navarcles, que afectó a un polígono industrial y una industria de reciclaje, y por el que llegaron a estar confinadas unas 9.000 personas.

También anoche se dio por estabilizado el incendio declarado pasadas las 16:00 horas de ayer en el núcleo del Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona). Aquí, unas 40 dotaciones han seguido trabajando por la noche para apagar puntos calientes y afrontar posibles reanudaciones del fuego.

En este sentido, poco antes de dar por estabilizado el incendio, Protección Civil había levantado el confinamiento que afectaba a unos 1.600 vecinos de Pontons, les Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu y casas aisladas de Aiguamúrica y zonas cercanas.

Ante la situación, ya ayer la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, alertó: "Continuaremos teniendo temperaturas muy altas en los próximos días y, por tanto, pedimos mucha precaución, mucha prudencia y, sobre todo, evitar cualquier actividad cotidiana que pueda provocar un incendio".