La preocupación por los robos en verano impulsa el uso de cámaras acorazadas: joyas, testamentos y hasta obras de arte o vino
Cada año se producen 90.000 robos en España y estos se intensifican en el verano con las vacaciones y las casas vacías
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Cada año se producen 90.000 robos en España y estos se intensifican en el verano con las vacaciones y las casas vacías. Antes de irse de viaje, hay quien opta por dejar sus pertenencias en cámaras acorazadas, donde quedan custodiados. Un equipo de Informativos Telecinco se ha adentrado en una de ellas.
Allí no basta con una cara y una huella. "Hace falta una huella con pulso. Saber si esa huella está conectada con una persona viva", explica Brian Lavio, administrador de Centro de Valores. Los objetos de valor que suelen guardar los clientes son testamentos, relojes, joyas o, quienes tienen criptomonedas, dejan su computador.
Para adentrarse en la cámara acorazada de mayor capacidad de España. ¿Qué objetos de valor guardan los clientes? A un testamento, a un reloj, una pequeña joya, gente que tiene criptomonedas, por ejemplo, y quiere dejar hasta su computador.
Una cámara acorazada de 180.000 kilos
"Ahora mismo estamos dentro de una cámara acorazada que pesa 180.000 kilos, que está dentro de una segunda cámara acorazada", señala Lavio. También se almacenan obras de arte. "Tenemos un control de termitas porque puedan venir en algún cuadro", apunta Cristian Cruz, director de Experiencia Cliente Centro de Valores.
También hay hasta una bodega con capacidad para más de 100.000 botellas de vino. Atravesando puertas encontramos incluso una bodega con capacidad para más de 100000 botellas de vino. "Queremos hacer un centro de seguridad porque hoy los bancos no lo están haciendo por el coste que conlleva de instalaciones", concluye Brian Lavio.