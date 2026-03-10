Pelayo Ortiz 10 MAR 2026 - 21:40h.

En este búnker se custodian los activos digitales incautados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

El mayor búnker de criptoactivos de Europa se encuentra en Madrid. En su interior guarda millones de euros en criptomoneadas y criptoactivos. Un equipo de Informativos Telecinco lo ha visitado.

"Este bunker es único en España y ofrece servicio de activos digitales tokenizados para clientes institucionales", explica el responsable de Prosegur, la empresa que lo gestiona.

Además, custodian los activos digitales incautados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "La gente, simplemente escaneando un sencillo QR. Es capaz de transferir los activos digitales de la cuenta de la persona que está imputada en la operación a Prosegur", añade.

Detrás de la puerta hay una sala blanca aislada del exterior para operar sin ningún temor a los ciberdelincuentes, ya que no hay internet ni cobertura. Cualquier movimiento exige un protocolo estricto para evitar riesgos. "Solo cuando es necesario operar se trae directamente a la sala blanca. Tenemos listas de personas que pueden acceder y más allá de estas listas, es imposible", insiste el representante.

Un maletín que siempre tiene que estar custodiado por un vigilante de seguridad. Si alguien intenta manipularlo, se borra toda la información que posee. "No podemos confirmar, pero los volúmenes que manejamos son muy relevantes", concluye. Son millones de euros que quedan a buen recaudo.