Mabel Cupet Sevilla, 13 MAY 2026 - 13:08h.

Los agentes investigan además a otros tres menores por un supuesto delito de robo con fuerza

Los alumnos de Lucena del Puerto, Huelva, cumplen su sueño truncado tras un robo: “Tenían mucha ilusión de venir”

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Profesores, alumnos y familias del CEIP Miguel de Cervantes de Lucena del Puerto respiran hoy más tranquilos y vuelven poco a poco a la normalidad tras semanas marcadas por la preocupación y la incertidumbre. La Guardia Civil de Huelva ha detenido a cuatro menores de edad e investiga a otros tres por su presunta implicación en el robo de 8.000 euros de la caja de seguridad del centro educativo, un dinero destinado a financiar excursiones y actividades de final de curso para cerca de 170 escolares.

La noticia ha supuesto un alivio para toda la comunidad educativa después de que los hechos pusieran en riesgo uno de los momentos más esperados por los alumnos antes de las vacaciones de verano. El dinero había sido recaudado durante meses gracias a las aportaciones de familias, actividades organizadas por el colegio y distintos esfuerzos realizados por los propios estudiantes.

Un robo que conmocionó al colegio

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación comenzó tras la denuncia presentada por el centro educativo al detectar la desaparición del dinero en efectivo. Los fondos estaban guardados en una caja fuerte del colegio y tenían como destino sufragar actividades escolares, entre ellas el viaje de fin de curso y la excursión de primavera prevista al Castillo de las Guardas.

Los hechos ocurrieron el lunes 13 de abril. Según explicó el director del centro, Jesús Rodríguez, el dinero había sido depositado en la caja fuerte por una profesora el viernes anterior. Sin embargo, cuando el personal regresó al colegio tras el fin de semana, descubrieron que el efectivo había desaparecido.

“Es una impotencia muy grande”, llegó a declarar el responsable del centro tras conocerse el robo. Rodríguez calificó lo sucedido como “una vergüenza” en un colegio que definió como “pequeño, familiar y sin problemas de convivencia”.

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La Guardia Civil logra identificar a los implicados

A partir de ese momento, la Guardia Civil inició distintas gestiones para esclarecer lo ocurrido. Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos responsables del robo, una operación que finalmente se ha saldado con la detención de cuatro menores y la investigación de otros tres por un supuesto delito de robo con fuerza.

Además, los agentes consiguieron recuperar la totalidad del dinero sustraído, un aspecto especialmente importante para las familias y para el propio centro, ya que la desaparición de los fondos había dejado en el aire numerosas actividades programadas para el final del curso escolar.

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Las diligencias instruidas serán remitidas a la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Huelva junto con los menores detenidos e investigados.

De la decepción a la solidaridad

El robo provocó una enorme decepción entre alumnos, profesores y padres. Muchos estudiantes llevaban semanas esperando con ilusión la excursión de primavera y otras actividades organizadas para despedir el curso. Ante la imposibilidad inicial de realizar el viaje previsto, el colegio tuvo que improvisar una alternativa y organizó una jornada en un merendero cercano para tratar de aliviar la frustración de los menores.

La situación, sin embargo, despertó también una importante ola de solidaridad. La reserva natural del Castillo de las Guardas, destino previsto para una de las excursiones, decidió ponerse en contacto con el centro educativo y ofrecer gratuitamente la visita a todos los alumnos afectados.

La propuesta fue recibida con enorme alegría por parte de la dirección del colegio y de las familias, que vieron cómo, en medio de una situación especialmente difícil, aparecían gestos capaces de devolver la ilusión a los niños.

Un final más tranquilo para las familias

La recuperación íntegra de los 8.000 euros ha permitido devolver la tranquilidad a la comunidad educativa y garantizar que los alumnos puedan finalmente disfrutar de las actividades previstas.

Después de semanas marcadas por la incertidumbre, el colegio afronta ahora el final de curso con un ambiente mucho más calmado y con la sensación de haber superado uno de los episodios más complicados que recuerda el centro en los últimos años.