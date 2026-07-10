Mantener el campo limpio y actuar con rapidez puede marcar la diferencia frente a los incendios forestales

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Los incendios forestales son cada vez más destructivos y virulentos, frente a ellos, el trabajo diario de agricultores y ganaderos resulta fundamental para reducir el riesgo y contener las llamas desde los primeros instantes. A esta realidad dedica este mes la campaña 12 Meses, 12 Causas de Mediaset, que pone el foco en quienes cuidan el territorio durante todo el año.

Los tractores, aliados de los bomberos

El incendio de Navarclás, en Barcelona, declarado hace dos días, se originó en la finca del agricultor Josep Roca, en cuanto se declaró el fuego, se subió a su tractor para colaborar con los bomberos: "Con nuestros tractores intentamos ayudar a los bomberos", explica. Junto a otros agricultores, labró el terreno para crear una barrera que frenara el avance de las llamas. "Es la única manera, cuando el campo está segado, de poder parar el fuego", asegura. La participación del sector primario está siendo clave durante la oleada de incendios de esta semana en Cataluña.

Tamara García, directora de Prevención de Incendios de la Generalitat, destaca la importancia de este apoyo sobre el terreno: "Hacen una labor de primer nivel; consiguen que los flancos del incendio queden parados", subraya. Una colaboración que puede resultar decisiva para contener el avance del fuego mientras los equipos de extinción despliegan todos sus medios.

El mantenimiento del campo, la mejor prevención

La aportación de agricultores y ganaderos comienza mucho antes de que aparezcan las llamas. Mantener los campos limpios y en producción reduce el combustible vegetal y crea cortafuegos naturales, como los viñedos que contribuyeron a detener el incendio de Pla de Manlleu, en Tarragona.

La prevención también pasa por las quemas controladas. En Cantabria, los ganaderos reciben formación para realizarlas de forma segura. "Tienes que ir quemando muy poco a poco", explican durante una de estas jornadas. A todo ello se suma la vigilancia ciudadana. En Pontevedra, patrullas vecinales permanecen alerta las 24 horas del día para detectar cualquier conato antes de que se convierta en un gran incendio.

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"Buscamos los principios de los conatos para que no se vaya a más", explican. Gracias a esa labor, el verano pasado consiguieron detectar y detener hasta 14 conatos de incendio.