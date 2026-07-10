Unos 600 desalojados por el incendio de Benahavís, Málaga, ya pueden volver a sus casas

Agencia EFE Redacción Andalucía 10 JUL 2026 - 12:46h.

Según los últimos datos proporcionados por el servicio de extinción de la Junta de Andalucía, el Plan Infoca, el incendio evoluciona favorablemente, "sin llamas y sin frentes activos"

Desalojan viviendas y cortan la AP-7 por un incendio forestal en Estepona, en Málaga

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Unos 600 vecinos del millar que fueron desalojados de forma preventiva este jueves por la tarde debido a un incendio urbano forestal en Benahavís, Málaga, ya pueden regresar a sus casas. Estos vecinos corresponden a la urbanización Los Flamingos, donde se localizaban la mayoría de las personas que fueron alejadas de forma preventiva de sus viviendas, según informan fuentes del operativo.

Se espera la decisión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado por el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) sobre los demás residentes, pertenecientes a la urbanización Parque Botánico de esta localidad.

Habilitado un polideportivo

Durante la madrugada, el polideportivo de la localidad se habilitó para atender a los desalojados y Cruz Roja dispuso medio centenar de camas, aunque la mayoría de los vecinos se realojaron en casas de familiares, amigos y establecimientos hoteleros de la zona.

Según los últimos datos proporcionados por el servicio de extinción de la Junta de Andalucía, el Plan Infoca, b "sin llamas y sin frentes activos".

En el lugar se encuentran trabajando 122 efectivos por tierra, 12 autobombas y un helicóptero ligero -este jueves intervinieron hasta 13 medios aéreos en los trabajos-, que se centran en asegurar las zonas y enfriar los puntos calientes.

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La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, se ha desplazado este viernes al PMA de Benahavís, que sigue activo en situación operativa 1, para conocer la evolución del incendio y coordinar actuaciones.

Además de los mil desalojados de forma preventiva, el incendio motivó de madrugada el confinamiento preventivo de la urbanización Montemayor. La carretera AP-7, que estuvo cortada unas horas entre los kilómetros 1054 y 1070 en sentido Cádiz como consecuencia del incendio, ya está abierta al tráfico con normalidad.

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300 llamadas al 112

El teléfono 112 recibió la primera de cerca de 300 llamadas a causa de este fuego sobre las 16:30 horas del jueves, en la que alertaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la Urbanización Montemayor.

El centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, bomberos del Consorcio de la Diputación de Málaga y a los Bomberos del Ayuntamiento de Marbella, a la Guardia Civil y a las Policías Locales de Estepona y Benahavís.

También movilizó a la Policía Nacional y a su Unidad Adscrita a la comunidad, a Mantenimiento de Carreteras, a la Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Marbella y Estepona.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) elevó, a las 17:30 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga) que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

La fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción o porque hubiera que tomar medidas de protección a la población.