Agencia EFE 13 JUL 2026 - 12:59h.

La figura ha sido encontrada en una fuente cerca de la Puerta de la Barqueta, donde había sido instalada hace poco más de un mes

Unas personas que se encontraban en el recinto de la Expo vieron la estatua e inmediatamente visaron a la Policía Local

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La estatua de Curro, la mascota de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, ha sido encontrada en una fuente cerca de la Puerta de la Barqueta, lugar donde había sido instalada hace poco más de un mes. La noticia llega después de que el Ayuntamiento de Sevilla anunciara este fin de semana el robo de la misma.

La estatua fue localizada por unas personas que se encontraban en el recinto de la Expo y que inmediatamente dieron aviso a la Policía Local, según han informado a EFE fuentes municipales. De esta forma, se confirma que se ha tratado de un acto de vandalismo, y no de un suceso con algún motivo comercial, tal y como se especuló.

Curro se ha convertido en un símbolo para una generación entera de andaluces y es por ello por lo que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tachó este domingo de "intolerable" el robo de la estatua.

Un homenaje a una de las mascotas más queridas

La Delegación de Turismo y de la Asociación Legado Expo pidió que la escultura de esta mascota fuera instalada en uno de los nuevos bancos de la Isla de la Cartuja, dentro de la reurbanización integral del entorno de la Puerta de la Barqueta, con el objetivo de rendir homenaje a uno de los símbolos más queridos de la historia reciente.

La intervención en la Puerta de la Barqueta rescató también las dos fuentes ornamentales construidas para la Expo 92, que llevaban años en desuso.