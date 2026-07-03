Zaragoza es la primera ciudad que integra a las parroquias como puntos de atención para las mujeres víctimas aunque no todos aplauden.

Detenido en Málaga por agredir a su expareja en el portal de la vivienda en la que reside la víctima

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Zaragoza es la primera ciudad que integra a las parroquias como puntos de atención. Serán lugares de escucha antes de derivar casos hacia los servicios especializados. A Gonzalo, sacerdote de la parroquia de la Sagrada Familia de Zaragoza, le tocaron de cerca dos crímenes machistas en el barrio, informan Irene Cortés e Y. Bernardo.

No las olvida. "Una de ellas en Las Fuentes, Silvia era peluquera, y la otra en San José, Eugenia, que era camarera".

Pensó que algo más se podía hacer. "Lo que se quería es que las parroquias fueran lugares de acogida, de escucha, de puertas abiertas.

Y eso ha convertido a Zaragoza en la primera ciudad en sumar las iglesias como puntos de atención. Como señala María Ángeles Orós, la concejala de Igualdad del Ayuntammiento de Zaragoza, "tenemos ya 50 voluntarios y 9 parroquias. Su rtraabajo en realidad es escuchar y derivar a los servicios especializados".

El convenio se ve con recelo en asociaciones como Somos Más, 10 años apoyando a las víctimas de violencia de género con escasa ayuda institucional. Su presidenta, Natalia Morlas, se muestra reticente antes esta idea. "No dudamos que las iglesias tengan muy buena voluntad, ni que los voluntarios también la tengan, pero creemos que no se puede preparar a las personas en cuatro días a personas para que reciban cosas tan graves y tan gordas como una mujer que lleva siendo víctima durante años"

Desde el Ayuntamiento, no obstante, defienden el valor de la cercanía, por ejemplo en "una mujer mayor que vive en un barrio y cuyo lugar de referencia puede ser la parroquia".

Natalia Morlas considera que no hay que equivocarse con estos perfiles. "Las mujeres mayores y las mayores del medio rural no se separan".

Una puerta más que se abre, pero nace cuestionada.