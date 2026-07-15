Asistir a la gran final del Mundial en Nueva York obliga a un importante desembolso: el precio total

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La cuenta atrás para la gran final del Mundial de Clubes de este domingo en Nueva York también ha disparado los precios para quienes todavía sueñan con vivir el partido desde la grada. Entre entradas, vuelos y alojamiento, asistir al encuentro no está al alcance de cualquiera. Así lo informa José Rocamora en el plató de Informativos Telecinco

Según la plataforma oficial de venta de entradas de la FIFA, las localidades que aún quedan disponibles parten de los 6.465 euros, una cifra que convierte el acceso al estadio en el mayor desembolso del viaje.

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A ese importe hay que sumar el transporte y el alojamiento. Para un aficionado que salga desde Madrid el sábado y regrese el lunes, el vuelo más económico disponible ronda los 776 euros. El trayecto, además, incluye una escala y tiene una duración aproximada de 14 horas.

En cuanto al alojamiento, encontrar una habitación individual para pasar la noche en Nueva York tampoco resulta barato. Las opciones más asequibles se sitúan en torno a los 382 euros.

Con estos precios, el coste mínimo para acudir a la final asciende ya a 7.623 euros, sin contar otros gastos como comidas o desplazamientos dentro de la ciudad.

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Paquetes exprés para viajar a la final

Ante la elevada demanda de última hora, algunas agencias de viajes han lanzado paquetes específicos para asistir al partido.

"El paquete tiene un precio de 8.900 euros", explica Pepe Perea, de la agencia Viaje TodoTravel Sevilla. Según detalla, el precio incluye "los vuelos, los traslados, las entradas y el seguro de viaje".

En este caso, el hotel no está incluido porque el viaje está diseñado para permanecer el menor tiempo posible en la ciudad. "El vuelo llega a primera hora de la mañana y regresa después del partido", señala Perea, quien asegura que ya cuentan con reservas para este tipo de escapadas exprés.