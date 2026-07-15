La promesa de Cucurella y Borja Iglesias que afecta a Luis de la Fuente si ganan el Mundial

Borja Iglesias y Marc Cucurella se comprometieron a tatuarse la cara de Luis de la Fuente si la selección gana el Mundial 2026

La euforia de los jugadores de la Selección en el vestuario tras meterse en la final del Mundial 2026: "Saca los pasos prohibidos"

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Tan solo quedan cuatro días para conocer qué país es el ganador del Mundial de Fútbol de 2026. Poco más de 96 horas para saber qué selección se hace con el ansiado título que se ha disputado durante las últimas semanas en México, Estados Unidos y Canadá. Los jugadores de La Roja se preparan ya para su ansiada final tras derrotar a la selección francesa en un partido en el que marcaron dos goles.

La sensacional victoria en el AT&T de Dallas (Estados Unidos) dio el billete a los de Luis de la Fuente para la pelea por su segunda estrella el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium ante el ganador del Argentina-Inglaterra, 16 años después de coronarse en Sudáfrica por primera vez ante los Países Bajos. En el caso de que la selección consiga ganar el Mundial, España se convertiría por segunda vez en campeona del mundo y algunos de sus jugadores tendrán que cumplir la promesa que realizaban días antes de volar hasta el Mundial 2026.

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La promesa de Cucurella y Borja Iglesias si ganan el Mundial 2026

Precisamente, antes de partir a Estados Unidos el futbolista Marc Cucurella ya desveló cuáles eran sus intenciones si la selección ganaba el Mundial. En 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, el lateral izquierdo reveló su apuesta si España conquista este Mundial. "Es que no sé si me voy a matar. El pelo no lo tocamos ya", se refirió a su apuesta de teñirse de rojo tras haber ganado la EURO 2024.

"Me pondría pequeñito un tatuaje de Luis de la Fuente. La cara. Creo que es un buen recuerdo y tal", concluía Cucurella con esa particular promesa.

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Tras las declaraciones de Cucurella, Borja Iglesias se sumó a la promesa de su compañero y desveló que tampoco tendría problema en plasmar en su piel la cara de Luis de la Fuente.

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Durante un acto de patrocinio de Google Gemini, el internacional español Borja Iglesias aseguró que, igual que confesó Marc Cucurella, también se tatuaría la cara de Luis de la Fuente en caso de conquistar el Mundial. "Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Seguro que buscando en Google Gemini encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar Una buena opción. Yo me apunto también", dijo entre risas.

Ahora habrá que esperar al domingo 19 de julio para ver si Marc Cucurella y su compañero Borja Iglesias se tendrán que tatuar la cara de su seleccionador.