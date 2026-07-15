Candela Hornero Madrid, 15 JUL 2026 - 11:47h.

La familia real animó a la Selección desde Girona con unas camisetas personalizadas que llamaron la atención por llevar todas el mismo número: el 26

Así celebraron eufóricos los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía el pase de España a la final del Mundial: "¡A por ello!"

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La clasificación de la Selección Española para la final del Mundial 2026, tras imponerse a Francia por 2-0, se vivió con emoción en todo el país. También en la familia real, que siguió el encuentro desde Girona una vez finalizada la entrega de los Premios Princesa de Girona.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía vieron el partido juntos en una sala habilitada para la ocasión, tal y como muestran las imágenes difundidas por Casa Real. Los cuatro lucían la camiseta blanca de la segunda equipación de la Selección, personalizada con sus respectivos nombres y un mismo dorsal: el número 26.

Sentados en un sofá, siguieron con tensión el encuentro y, tras el pitido final, celebraron el pase a la final con abrazos. Leonor se fundió primero con su padre, mientras que la infanta Sofía hizo lo propio con la reina Letizia. La alegría era evidente, especialmente para Felipe VI y Sofía, conocidos por su afición al fútbol.

¿Qué significa el número 26?

El detalle no pasó desapercibido en redes sociales. Muchos usuarios se preguntaron por qué todos los miembros de la familia real llevaban el dorsal 26 e, incluso, algunos especularon con un posible guiño a Borja Iglesias, el delantero gallego que luce ese número con la selección española.

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Sin embargo, la explicación es mucho más sencilla. El 26 hace referencia al año en el que se disputa el Mundial, 2026, y las camisetas fueron un obsequio de la Real Federación Española de Fútbol para la familia real.

La promesa del rey

Tras la victoria, Casa Real quiso felicitar públicamente a la Selección con un mensaje publicado en su cuenta oficial de X. "¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!".

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Además, Felipe VI ya ha confirmado que asistirá a la final, que se disputará el próximo domingo 15 a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el MetLife Stadium de Nueva York. Durante una visita al equipo en las rondas eliminatorias prometió a los jugadores que, si lograban alcanzar el partido decisivo, volvería a acompañarlos desde la grada.

Por el momento, se desconoce si la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía viajarán también a Estados Unidos para apoyar a la Selección en un encuentro que puede ser histórico: España buscará conquistar su segundo Mundial, después del título logrado en Sudáfrica en 2010.