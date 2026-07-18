Se calcula que unas 600 personas están desalojadas en 13 núcleos afectados

El alcalde de Vox, a quien responsabilizan del fuego de La Mierla, se defiende: "No somos delincuentes, somos agricultores"

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El 90 por ciento de la superficie afectada por el incendio que se declaró el jueves en La Mierla (Guadalajara) pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte, tal y como ha explicado el director técnico de la emergencia, Luis Escudero. El fuego ya ha calcinado más de 5.500 hectáreas y unas 600 personas están desalojadas en 13 núcleos afectados.

Aunque no se puede hablar de superficie "arrasada", porque las llamas han afectado al terreno con distinto grado de intensidad, ha aclarado Escudero en un archivo sonoro que ha enviado el plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), según ha explicado a los medios de comunicación que se han desplazado hasta el puesto de mando avanzado (PMA) que se ha instalado en el municipio de Tamajón.

Lo que más preocupa es el viento

Escudero ha comentado que lo que más preocupa para las próximas horas es que siga soplando viento de suroeste con una alta intensidad, ya que es previsible que aumente con rachas de hasta 45 kilómetros a la hora.

Asimismo, ha explicado que esta mañana ha habido calima en la zona, que ha hecho que los medios aéreos que están participando en los trabajos de extinción se hayan incorporado algo más tarde.

Los trabajos que están desarrollando con medios aéreos y terrestres se están centrando en la protección de las poblaciones de la zona, entre ellas la de los 13 municipios que han tenido que ser evacuados, con unos 600 desplazados.

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Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de la comunidad, en la zona está trabajando un dispositivo integrado por 20 medios aéreos, 50 medios terrestres, cuatro medios de dirección y coordinación y un total de 356 personas, entre ellos varios del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME).