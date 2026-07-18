Iván Sevilla 18 JUL 2026 - 12:01h.

El fuego se dio por estabilizado a las 23:40 horas y también se levantó el confinamiento en Cómpeta

Las llamas se originaron el 17 de julio a las 12:44 horas en el paraje Barranco de la Fuente en Árchez, Málaga

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MálagaEl incendio declarado en Árchez (Málaga), que permanecía activo desde hace dos días en el municipio, quedó estabilizado cerca de la medianoche. Por tanto, 162 personas desalojadas pueden ya volver a sus casas.

Recordamos que tuvieron que tomar esa medida preventiva de evacuación de núcleos de viviendas diseminadas por la montaña ante el riesgo que suponía el fuego para los vecinos.

También se decretó el confinamiento en la localidad de Cómpeta, que se levantó este 18 de julio a las 20:50 horas. Así lo comunicó Emergencias 112 Andalucía.

Según trasladó el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA), el incendio se estabilizó a las 23:40 horas después de que estuvieran trabajando en el terreno más de 100 efectivos.

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El fuego se originó el 16 de julio a las 12:44 horas

Tras la estabilización, los bomberos siguen con sus labores para consolidar el perímetro, rematar y liquidar puntos calientes en el interior. Todo para evitar que pueda volver a reactivarse.

Un total de 55 personas continúan en esas tareas por tierra, con tres camiones autobombas, apoyados por un helicóptero ligero, según ha detallado el Plan INFOCA en su última actualización.

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Las llamas se originaron este 17 de julio a las 12:44 horas, cuando el servicio de emergencias andaluz recibió más de 30 avisos de vecinos que veían fuego en una zona de pasto escarpada, cerca de un punto limpio.

Hasta ese paraje conocido como el Barranco de la Fuente en Árchez se movilizaron los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga junto a los forestales.