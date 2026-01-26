Rocío Martín 26 ENE 2026 - 10:44h.

La abogada de los padres de Marta dirigió un escrito para conocer los motivos del traslado de Carcaño

Novedades en el caso Marta del Castillo: el falso testimonio del 'Cuco' y una posible nueva vía judicial

SevillaEl juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ciudad Real ha negado a la familia de Marta del Castillo información sobre el traslado de Miguel Carcaño a la prisión de Málaga-II en la localidad de Archidona, cuando se cumplen 17 años de su asesinato.

En septiembre de este recientemente despedido año 2025, Carcaño fue trasladado desde la cárcel de Herrera de La Mancha en la provincia de Ciudad Real, en la que cumplía condena, hasta la prisión de Málaga-II, ubicada en la localidad malagueña de Archidona, tras ser intervenidos una serie de objetos prohibidos.

La familia quiere saber "por qué ha sido privilegiado mediante un traslado"

La abogada de los padres de Marta, Inmaculada Torres, dirigió entonces un escrito al juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ciudad Real en el que reclamaba información sobre ese traslado, según recoge Diario de Sevilla, con el objetivo de "conocer el motivo por el que el condenado, a pesar del incumplimiento de las normas y el comportamiento puesto de manifiesto a lo largo de los años, con una absoluta falta de colaboración para encontrar a Marta, prolongando el sufrimiento de la familia, ha sido privilegiado mediante el traslado a un centro penitenciario que dispone de unas instalaciones de las que carecen la mayoría de los centros penitenciarios en España, incluyendo el centro de Herrera de la Mancha en el que estaba cumpliendo condena, y no ha sido trasladado a otro centro más apropiado a su conducta".

El traslado fue entonces calificado por el abuelo de la joven, José Antonio Casanueva, como un movimiento "raro". Es más, llegó a cuestionar el traslado señalando que la Justicia "no entiende nuestro dolor" e insistiendo en su idea de que "hay una mano negra que está manipulado todo esto", por lo que ha remarcado en que "no cree en ella (Justicia)".

Entonces, el pariente afirmaba que la familia "no ha perdido la esperanza de que, en algún momento, alguno de estos implicados nos diga dónde se encuentra el cuerpo de mi nieta". "A ver si se le remuerde un poquito la conciencia y nos dice dónde se halla".

17 años del crimen

El pasado sábado, 24 de enero, Sevilla recordó el 17 aniversario del asesinato de Marta del Castillo, la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel y cuyo cuerpo sigue desaparecido.

La capital andaluza permanece a la espera de la citación en calidad de investigado prevista para el próximo 27 de enero del perito del móvil de Carcaño, Manuel Huerta, para aclarar su titulación, después de que la Audiencia Provincial revocara el archivo acordado en la causa abierta contra el responsable de Lazarus Technology, a raíz del informe pericial del teléfono de Miguel Carcaño.

Así, el responsable comparecerá a través de una videoconferencia "debiendo aportar el título académico oficial habilitante para el ejercicio de la pericia informática y poder firmar peritaciones como perito informático, ya sea de parte o a instancias de juzgado".

Recordemos que la Audiencia Provincial ordenó practicar nuevas diligencias para determinar si el informe fue encargado judicialmente y si entre los autores figura algún titulado en Ingeniería Informática, antes de decidir si procedía mantener el sobreseimiento o continuar la investigación. Así, aceptaba el recurso de apelación presentado por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, que esgrimía que Manuel Huerta actuó como perito informático sin contar con la titulación oficial requerida y difundió material sensible del caso en medios de comunicación.