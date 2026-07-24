Madrid enfrenta el "peor incendio de su historia", la prioridad es salvar vidas y continúan nuevos desalojos, según Ayuso

Situación crítica por los incendios forestales en España: Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia" y prepara nuevos desalojos con la prioridad de salvar vidas

Compartir







MadridEl fuego ha quemado casas, empresas, terrenos de cultivo, en una zona agrícola, considerada La Huerta de Madrid. Lejos de estabilizarse, hace unas horas se ha decretado el desalojo de otras las localidades madrileñas de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. En ese momento se encontraba allí Rocío González, reportera de 'Informativos Telecinco', que ha tenido que evacuar junto a todos los vecinos.

La Comunidad de Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia", se marca como prioridad "salvar vidas", prepara desalojos en residencias de Navas de Rey y Cadalso de los Vidrios, y ha pedido trabajar "todos a una" para recuperar la región "lo antes posible". Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, donde ha informado de que hay cuatro carreteras cortadas y 1.200 mayores que están en seguimiento.

PUEDE INTERESARTE España, el país de la Unión Europea con más superficie forestal quemada

Madrid se enfrenta a "peor incendio de su historia", según Ayuso

"Vamos siguiendo minuto a minuto cómo se encuentran todas las personas allí", ha afirmado. Se han tenido que desalojar también residencias en Chapinería y en Colmenar de Arroyo, además de cerrar nueve centros de salud, si bien se sigue reforzando la atención en todos los hospitales de la región por si hubiera que atender a pacientes.

Según los últimos datos de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias ha enviado un ES-Alert a la población de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ordenando su evacuación, que se suman a Aldea del Fresno y Villa del Prado. También ha solicitado el confinamiento de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa y se ordena dirigirse hacia el interior del casco urbano correspondiente.

Para atender a esta población, se activan puntos de acogida en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas. Así, los vecinos de Chapinería deberán acudir al polideportivo (C/ León, 59) y centro Miguel Delibes (C/ Torrelaguna) de Villaviciosa de Odón; al polideportivo Santiago Apostos de Villanueva de al Cañada y a la Casa de la Cultura Aniceto Marines (C/ Campo, 21) de Brunete.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los vecinos de Colmenar del Arroyo deberán trasladarse al polideportivo La Marazuela (C/ Acanto, 8) de Las Rozas de Madrid; mientras que los habitantes de Navas del Rey deberán poner rumbo al polígono La Cantera (C/ Arquitectura) de Leganés, y al polideportivo del Sector 3 de Getafe (C/ Alhóndiga).

Díaz Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional va a poner en marcha una línea específica para ayudar a los ayuntamientos y a los municipios para su recuperación. Además, ha recordado que los incendios están activos y se vive "una situación inédita" por una "tormenta perfecta" con altas temperaturas y un viento que no da tregua.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia, así que duele mucho, y además duele mucho porque esta es una zona que es preciosa y que va a tardar en tiempo en recuperarse", ha lamentado la presidenta madrileña, quien ha pedido también ayuda para los alcaldes afectados.

En concreto, ha detallado que el incendio ha afectado a 6.000 hectáreas, una cifra importante en una región con alta concentración de viviendas, algo que ha tildado como "una catástrofe" con 19.000 personas trasladadas. En la urbanización de El Encinar del Arberche han encontrado 43 viviendas destrozadas y más de 200 afectadas en total.

Una situación "nunca vista"

"Por ahora estamos en una situación nunca vista porque ya se han sumado los incendios y eso es algo que nunca suele ocurrir. Y por tanto ahora va a gran velocidad por la Comunidad de Madrid hacia Colmenar del Arroyo. El viento nos está ayudando, todo lo contrario, y con unas temperaturas insoportables, todo junto, se está haciendo que por ahora la evolución no sea positiva. Si bien estamos reforzando medios y trabajando a destajo", ha subrayado, además de agradecer la labor de los servicios de emergencias.

Espera que el fuego "termine pronto" y que por lo menos las vidas "estén a salvo". "Y a partir de ahí, seguir trabajando para recuperar esta maravillosa zona del sureste de la Comunidad de Madrid lo antes posible", ha expresado la dirigente regional.

Uno de los asuntos que más preocupan ahora es que este incendio pueda juntarse con el de Ávila, que afecta a los términos municipales de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo. "Por ahora sigue evolucionando a gran velocidad y ya está rozando con Madrid", ha expresado, si bien ha informado de que estas dos horas serán vitales para evitar que esto pueda suceder porque la situación sería "inusual y catastrófica".