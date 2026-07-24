Agencia EFE 24 JUL 2026 - 13:33h.

Aunque todvía no hay datos oficiales, el alcalde de El Tiemblo ha asegurado que la reserva natural del Valle de Iruelas ha quedado arrasada por las llamas en apenas unas horas

Situación crítica por los incendios forestales en España: las llamas de los fuegos en la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente y ya han arrasado 6.000 hectáreas

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El avance de las llamas del incendio declarado el pasado miércoles en el término municipal de Burgohondo, Ávila, ha alcanzado la Reserva Natural del Valle de Iruelas, una zona que alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa.

Hasta el momento, no se han ofrecido datos del daño que haya podido sufrir uno de los espacios naturales más importantes de la provincia, sin embargo, el alcalde de la vecina localidad de El Tiemblo, Arturo Varas, ha asegurado a EFE que esta reserva natural ha quedado arrasada por las llamas en apenas unas horas.

La Reserva Natural, amenazada por el avance de las llamas

Situado junto al embalse de El Burguillo, el Valle de Iruelas, cuenta con una superficie total de 8.828 hectáreas y fue declarado por la Junta de Castilla y León reserva natural en 1996. Se trata de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), pues alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa y cuenta con la presencia de águila imperial.

Este lugar también es privilegiado desde el punto de vista de la flora, pues cuenta con importantes endemismos y formaciones vegetales de especies como el acebo o el tejo, además de fresnos, castaños y, especialmente, pinos.

A pesar del grave incendio que sufrió en 1995, con unas 1.500 hectáreas arrasadas, y del fuego provocado por la caída de un rayo en 2019, que carbonizó 150 hectáreas, nada se asemeja a la catástrofe del incendio en el que equipos de extinción siguen trabajando en estos momentos.

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Arturo Varas teme ahora por la otra "joya" del municipio, El Castañar, un espacio que forma parte de la Red Natura 2000 y que está incluido dentro de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, cerca de la Comunidad de Madrid, situado a pocos kilómetros del casco urbano de El Tiemblo.