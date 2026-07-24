Gritos de desesperación y miedo por “la virulencia” del incendio de Ávila: “¡Papá, que está mamá dentro!”

“La virulencia del incendio ha sido tremenda, hemos sido incapaces de pararlo”, decía Armando García Cuenca, alcalde de Navaluenga, ante nuestras cámaras

Situación crítica por los incendios forestales en España: la última hora del avance de las llamas, en directo

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ÁvilaEl incendio de Ávila, declarado desde el pasado miércoles en Burgohondo, se expande de forma virulenta. Las llamas han obligado a desalojar a más de 2.000 personas y se extendieron de forma impredecible al avanzar a una velocidad de tres kilómetros en solo 40 minutos. La situación es crítica, y al igual que ha sucedido con los de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España ha declarado la emergencia nacional, por lo que el Ministerio de Interior ha asumido el control operativo, encargándose directamente de la dirección y coordinación de las actuaciones de lucha contra el fuego, así como de la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales.

La magnitud del incendio ha adquirido un gran alcance porque las llamas se han adentrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios más singulares de la provincia, donde habita una de las principales colonias de buitre negro de Europa y que ha sido "prácticamente arrasado". Siendo combustible para el fuego, su rapidísima y desfavorable evaluación ha obligado a confinar las localidades de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, con desalojos y evacuaciones también en dos campings y un núcleo de turismo rural.

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Miedo y preocupación por el rápido avance del incendio en Ávila

“La virulencia del incendio ha sido tremenda, hemos sido incapaces de pararlo”, decía Armando García Cuenca, alcalde de Navaluenga, declarando ante nuestras cámaras ataviado con una mascarilla ante el denso humo que se ha apoderado de la zona.

Desesperados y en pánico, distintos vecinos han visto cómo las llamas se acercaban a algunas casas: “¡Papá, que está mamá dentro!”, llegaba a gritar una joven con pavor al ver todo arder en las inmediaciones, cubiertas por un frente de llamas y una densa nube gris.

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“Pena y rabia, porque es el patio de nuestra casa. Es mi sierra”, declaraba por su parte otra vecina, llorando con impotencia al ver cómo el fuego lo arrasa todo.

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Entre el terreno, tan seco, las elevadísimas temperaturas, la propia orografía de la zona y las rachas cambiantes de viento, la situación ha escalado dramáticamente. Tanto que, incluso, se teme que pueda alcanzar también a la Comunidad de Madrid, donde ya hay también más de 10.000 evacuados por los incendios que sacuden igualmente a la región.

El incendio de Burgohondo activa todas las alarmas en Castilla y León

Ante la situación, los ciudadanos recibieron mensajes del sistema ‘ES-Alert’ con instrucciones de actuación para prevenir riesgos ante el avance de las llamas. El incendio de Burgohondo es el que más preocupa ahora en Castilla y León. En la comunidad autónoma hay diez incendios forestales activos, pero varios de ellos han evolucionado de forma favorable durante este jueves y se han rebajado los niveles de gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora), Retortillo (Soria), ya sin confinamientos ni desalojados, y el de Castropodame (León).

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Tras una noche sin tregua, ahora los efectivos que participan en las labores de extinción continúan trabajando sin descanso, con hospitales de campaña distribuidos en pueblos aledaños para brindar asistencia a los miles de afectados.