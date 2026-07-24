Hasta este viernes 24 de julio, se han registrado en lo que va de año 29 grandes incendios forestales, una veintena más de la media de la última década en el mismo periodo

Situación crítica por los incendios forestales en España: el avance del fuego en Madrid obliga a desalojar también Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo

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España se ha convertido en el país de la Unión Europea con más superficie quemada en lo que va de año, con un total de 114.796,42 hectáreas forestales calcinadas desde el inicio de 2026, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se trata de una cifra que choca con los datos de 2025 para el mismo periodo de tiempo, cuando el número de hectáreas quemadas por incendios forestales era de 24.133,26.

Hasta este viernes 24 de julio, se han registrado en lo que va de año 29 grandes incendios forestales (GIF), una veintena más de la media de la última década en el mismo periodo. Estos datos difundidos por el Ministerio que dirige Sara Aagesen son todavía provisionales.

Este año, el fuego ha arrasado con los campos españoles en cuestión de semanas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23.249 hectáreas y, desde el 16 hasta el 22 de julio han quedado calcinadas unas 43.337, tratándose del peor dato de 2026 en el país, tal y como señala el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

Esto se debe principalmente a la gravedad del incendio originado en La Mierla, Guadalajara, que ha arrasado más de 32.000 hectáreas.

La causa: las abundantes lluvias en invierno y el calor sofocante en verano

Las condiciones meteorológicas sufridas durante el año han agravado la aparición de incendios durante el periodo más caluroso de la temporada.

"Partimos de un invierno y una primavera bastante lluviosos en casi toda la península, y después un final de primavera muy cálido y un verano extremadamente cálido. Esto hace que toda la vegetación que había había ido creciendo durante los meses anteriores se seque con rapidez", ha explicado a SINC Andrea Duane, experta en incendios e investigadora de la Universidad de California en Davis (EE UU).

En este momento, España atraviesa la tercera ola de calor del verano, otro aspecto que está agravando la situación, pues estas se presentan cada vez más seguidas y solapadas. Los meteorólogos hablan así de los 'trenes de olas de calor', unas temperaturas extremas que no dan tregua y que elevan el riesgo de incendio.

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Preocupa en estos momentos los tres incendios activos en Madrid, donde el avance de las llamas ha obligado al Gobierno a declarar este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila. El Gobierno también ha pedido ayuda a la Unión Europea ante el avance y gravedad del fuego.