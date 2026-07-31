Encuentran el cadáver de Carmen L. R., la joven de 24 años desaparecida en Lugo el martes 21 de julio

La operación de búsqueda ha estado coordinada por la Policía Nacional con la colaboración de los familiares de la desaparecida

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LugoEl cuerpo sin vida de Carmen López Rebolo, la joven de 24 años desaparecida en Lugo el martes 21 de julio, ha sido hallado este viernes en la zona de A Cheda, según ha informado el medio de comunicación 'El Progreso'.

La búsqueda de Carmen L. R., la joven de 24 años desaparecida la semana pasada en Lugo, se ha reorientado a primera hora de la mañana de este viernes a la zona de A Cheda, donde la Policía Nacional ha estado buscando a pie junto a la colaboración de Protección Civil, el Ayuntamiento y ciudadanos voluntarios.

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La búsqueda de Carmen López Rebolo

La principal hipótesis barajada continúa siendo la de desaparición voluntaria. Según explicaban fuentes policiales, los agentes daban por finalizadas las tareas de búsqueda en el entorno del río Miño, donde centraron el rastreo el pasado fin de semana, y en el monte Segade, por donde continuaron en los últimos días. Estos eran lugares conocidos para la desaparecida. Sin embargo, ninguno de ellos arrojó indicios sobre su paradero.

De este modo, este viernes arrancaba una nueva búsqueda en el entorno de A Cheda, con salida desde el Hostal San Lázaro. En este caso, las labores se han realizado a pie y no han contado con ninguna de las unidades especializadas. Eso sí, la Policía Nacional preveía incorporar a la Unidad de Caballería de cara al sábado.

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Los agentes mantienen la desaparición voluntaria como principal hipótesis. Esto se debe a que el día anterior a que desapareciese, el lunes 20 de julio, ya hizo un "amago de desaparición", aunque entonces fue hallada por los agentes y puesta a disposición de sus familiares. Finalmente, el cuerpo sin vida de Carmen ha sido localizado.

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La operación de búsqueda ha estado coordinada por la Policía Nacional con la colaboración de los familiares de la desaparecida y de distintos medios especializados.

La desaparición de Carmen

La alerta fue difundida por la asociación SOS Desaparecidos, que calificó el caso como de alta vulnerabilidad. La joven, de 24 años, medía aproximadamente 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo moreno y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de Carrefour.

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La familia presentó la denuncia tras perder el contacto con ella y la Policía Nacional inició de inmediato el dispositivo de búsqueda. Carmen fue vista por última vez en el barrio de A Milagrosa.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación y recuerdan que cualquier información debe comunicarse de inmediato a la Policía Nacional, la Guardia Civil o a los servicios de emergencias.

Aportar información sobre otro caso

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.