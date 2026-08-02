Iván Sevilla 02 AGO 2026 - 13:23h.

Según el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se detectó a las 11:59 horas a una profundidad de cuatro kilómetros

El 112 de la Región de Murcia recibió más de 80 llamadas relacionadas con el movimiento sísmico, sin que consten daños

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MurciaUn terremoto de magnitud 4,1 grados en la escala de Richter se ha dejado sentir este 2 de agosto en varios municipios de Murcia provincia. Según ha señalado el IGN, su epicentro ha estado en Pliego.

En concreto, se detectó a las 11:59 horas a una profundidad de cuatro kilómetros y se ha catalogado con una escala de intensidad IV, con los datos ya revisados del Instituto Geográfico Nacional.

Aunque los informes provisionales indicaban que el seísmo se había iniciado en la localidad de Librilla con una magnitud de 3,9 grados, finalmente el cálculo lo ha situado en el pueblo de la comarca del Río Mula.

Más de 80 llamadas al 112

Desde el 112 de la Región de Murcia han confirmado que, tras los temblores de unos segundos sentidos por la población, el servicio de emergencias recibió más de 80 llamadas relacionadas con el movimiento sísmico.

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No constan daños ni personales ni materiales, pero sí que en diferentes puntos de la comunidad autónoma se notó el terremoto. Especialmente en las localidades más próximas al epicentro.

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Como consecuencia, se ha activado el plan de preemergencia SISMIMUR en situación 0. Numerosas personas han ido comentando en redes sociales que lo sintieron en lugares como Bullas, Sangonera La Seca, Las Torres de Cotillas, Murcia capital o Cartagena.