El matrimonio, que tenía una hija en común de 21 años, realizaba un viaje especial todos años

Todo lo que se sabe del accidente mortal de la avioneta de Nazca, Perú, con dos turistas españoles entre los 13 fallecidos

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13 personas, dos de ellas de nacionalidad española, han muerto este sábado al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han informado fuentes de la cadena andina RPP.

Según el informe de pasajeros al que ha tenido acceso la cadena peruana, los dos fallecidos españoles habrían sido identificados como Alfredo Aviles Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años. Asimismo, otros siete serían de nacionalidad italiana, otros dos alemanes y los dos tripulantes peruanos.

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El matrimonio de españoles fallecidos, de Valladolid

El matrimonio fallecido era residente en Arroyo de la Encomienda, Valladolid. Según ha confirmado el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana de la localidad, Alfonso González Mozo, y como recoge el medio local El Norte de Castilla.

El concejal ha señalado que el matrimonio realizaba un viaje especial todos años y que ambos tienen una hija en común de 21 años.

El fatal accidente

La avioneta despegó del aeropuerto de Pisco alrededor del mediodía para sobrevolar los famosos geoglifos precolombinos. Pero cuando la aeronave se encontraba en las inmediaciones de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación comunicó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca.

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Poco después, se perdió la comunicación por radio. Los equipos de rescate y la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente a la zona y confirmaron que el aparato se había precipitado a unos dos kilómetros del aeropuerto de Nazca, sin que se registraran supervivientes.

La aeronave siniestrada pertenecía a la compañía Aerodiana. Se trataba de una Cessna Gran Caravan C-208, un modelo de avión monomotor ampliamente utilizado para vuelos regionales y turísticos por su capacidad para operar en trayectos cortos. Tenía capacidad para transportar hasta 12 pasajeros, además de los miembros de la tripulación.