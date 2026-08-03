El hallazgo se ha producido a un kilómetro de la costa de la playa del Brosquil, entre los seis y los nueve metros de profundidad

Una app de la Generalitat Valenciana permite a los barcos de recreo localizar las zonas marinas protegidas con presencia de posidonia

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Los trabajos de prospección submarina desarrollados por la Asociación para la Recuperación y Conservación de la Arqueología en el Mar (ARCAM) en colaboración con el Ayuntamiento de Cullera han permitido localizar una extensa pradera de Posidonia Oceánica en excelente estado de conservación ante el litoral cullerense.

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Según ha informado el consistorio en un comunicado, durante una de las jornadas de inspección, los equipos de buceadores realizaron cuatro inmersiones en una zona situada aproximadamente a un kilómetro de la costa de la playa del Brosquil, entre los seis y los nueve metros de profundidad, donde se confirmó "la presencia de numerosos puntos con posidonia, todos ellos georreferenciados para facilitar su seguimiento".

"Aguas con unas condiciones ambientales muy favorables"

Las observaciones apuntan, además, que "los bancos detectados presentan continuidad, lo cual hace pensar en una pradera de dimensiones muy superiores a las constatadas inicialmente", ha explicado. En este sentido, han destacado que el hallazgo "constituye una magnífica noticia para el patrimonio natural del municipio y confirma la excelente calidad ambiental de las aguas de su litoral".

"La presencia de una pradera de posidonia tan bien conservada --ha añadido el ayuntamiento cullerense--, es uno de los mejores indicadores de salud ecológica del medio marino, puesto que esta planta solo prospera en aguas con unas condiciones ambientales muy favorables".

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La posidonia, según han explicado, es considerada "uno de los ecosistemas más importantes de todo el Mediterráneo". Entre otras, estas praderas producen "grandes cantidades de oxígeno, absorben dióxido de carbono contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático y constituyen refugio, zona de reproducción y alimentación para centenares de especies de peces y otros organismos marinos".

Ahora, el Ayuntamiento y ARCAM continuarán trabajando en esta línea para "ampliar el conocimiento científico y natural de conservación del fondo marino cullerense".