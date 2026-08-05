Agencia EFE 05 AGO 2026 - 09:19h.

El incendio de Vall d'Uixó, en Castellón, ha sido dado por controlado tras diez jornadas de operativos

Los Bomberos de la Diputación de Castellón han indicado que seguirán trabajando para asegurar la completa extinción de las llamas

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Después de diez días de labores de extinción, el 112 de la Comunidad Valenciana ha informado de que el incendio de Vall d'Uixó, en Castellón, ha sido dado por controlado. El fuego, que se originó el pasado 25 de julio y fue estabilizado el 31 de julio, ha calcinado un total de 9.568 hectáreas en el entorno de la Sierra de Espadán.

Durante la jornada de este martes, en el perímetro han trabajado dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, dos brigadas rurales de actuación forestal del Consorcio de Bomberos de Castellón y dos brigadas forestales del Consorcio de Valencia, tal y como ha informado Emergencias de la Generalitat.

La Generalitat prepara un plan de recuperación

Desde el pasado viernes, cuando el incendio se dio por estabilizado, los medios terrestres se han centrado en refrescar toda la zona y consolidar el perímetro, el cual afectó a varios municipios de la provincia de Castellón. Los Bomberos de la Diputación han indicado a través de su cuenta en la red social X que seguirán trabajando "hasta alcanzar su extinción definitiva".

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Ahora, la Generalitat prepara un plan de recuperación para restaurar el entorno y atender las necesidades de los municipios afectados. Entre los más damnificados se encuentran Artana, la Vall d'Uixó, Alcudia de Veo, Onda, Alfondeguilla, Eslida y la Vilavella, además del Parc Natural donde se han visto afectadas 3.688 hectáreas.