Iria Sebastià Valencia, 05 AGO 2026 - 06:30h.

Onda celebra el reparto de 1'8 millones de euros de la lotería, un pellizco de suerte que supone una alegría para el municipio afectado por el incendio

El incendio de una empresa de desguace obliga a desalojar viviendas por la afección del humo en Onda, Castellón

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Después de una semana del inicio de la tragedia por el incendio de La Vall d'Uixó, la suerte ha sonreído al municipio afectado de Onda, con la alegría de la administración de lotería La Afortunada, que repartió el sábado 1,8 millones de euros.

El número de la suerte fue el 52.035, premiado con 150.000 euros por décimo. La administración vendió un total de 12 décimos, todos ellos por ventanilla, por lo que la cantidad finalmente repartida asciende a 1,8 millones.

La gerente de La Afortunada, María Pilar Ripollés, explica con gran alegría que no se esperaban "para nada" esta noticia. Además, explica que aunque la mayoría de compradores son del municipio, algún afortunado puede ser de los pueblos vecinos, también afectados por el incendio.

Luz tras el incendio

Cuando terminó el sorteo, la administración recibió una llamada de Loterías y Apuestas del Estado para comunicarles que el número 52.035, vendido en Onda, había resultado ganador del primer premio.

Este pasado lunes, representantes de Loterías han acudido a Onda para hacer entrega del tradicional cartel que los acredita como premiados. La gerente, María Pilar Ripollés, afirma emocionada: “Después de todo el sufrimiento del pueblo, es una alegría poder dar un premio así”.

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La Afortunada hace justicia a su nombre

El negocio hace justicia sin ninguna duda a su nombre, pero este año, el premio tiene más valor que nunca. No solo les cambia la cara de felicidad a sus propietarios sino que para los vecinos, aunque no sean los afortunados, también es una alegría.