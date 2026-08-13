Las localidades de Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia han sido desalojadas por el incendio en Riglos

El perímetro del incendio en Riglos, Huesca, aumenta a 58 kilómetros tras una noche compleja

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Las localidades de Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia han sido desalojadas por el incendio declarado este lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca), con lo que se elevan ya a 12 las poblaciones evacuadas. Los vecinos han recibido un ES-ALERT ordenando la evacuación.

Entre los dos municipios evacuados suman aproximadamente 300 personas. Aquellas que no dispongan de alojamiento alternativo con familiares o amigos serán alojados en la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Además se confina el municipio de Puente la Reina.

Las 300 personas de Santa Cruz de la Serós y Binacua se suman a las 577 de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey y Botaya, así como el Centro Vacacional Pirineos de Santa Cilia de Jaca.

El fuego ha afectado ya a 8.000 hectáreas. Alrededor de 500 efectivos y cerca de 30 medios aéreos trabajan este jueves en las labores de extinción del incendio forestal, que durante la noche ha registrado un comportamiento más intenso de lo previsto y ha continuado avanzando en distintos sectores del perímetro. El incendio permanece en Situación Operativa 2 Nivel 2.

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El perímetro del incendio en Riglos aumenta a 58 kilómetros

El perímetro del incendio que se inició este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) y que sigue activo tras una noche complicada ha aumentado hasta los 58 kilómetros, mientras que las hectáreas quemadas también han crecido desde las 5.705 del último balance, aunque aún no se han podido cuantificar de manera precisa.

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Así lo ha afirmado el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en declaraciones a los medios tras la reunión de primera hora del Cecopi para evaluar la evolución del incendio, por el que siguen evacuadas 577 personas de nueve poblaciones y un campin, y están en preaviso por posible desalojo las localidades de Santa Cilia, Binacua y Puente la Reina.