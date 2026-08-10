Desalojan Villalangua y Salinas de Jaca por el incendio de Peñas de Riglos, Aragón

Las autoridades han enviado un mensaje ES-Alert para ordenar la evacuación de la población de Villalangua y Salinas de Jaca

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El Gobierno de Aragón ha ordenado el desalojo preventivo de Villalangua y Salinas de Jaca, en Huesca, por el incendio declarado a las 12:37 en las Peñas de Riglos, que ha obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias.

Según ha informado el Operativo Infoar, el incendio, que está en extinción, es de carácter forestal y ha afectado también a la carretera A-132. Se ha activado el Plan de Incendios Forestales (Procinfo) en Situación Operativa 2 Nivel 1, se ha activado la Unidad Militar de Emergencias y se ha enviado un ES-Alert a la población ordenando el desalojo preventivo de los pueblos citados.

Por parte del gobierno aragonés trabajan en la zona dos helitransportadas con helicóptero medio (de Teruel y Ejea); una helitransportada de Bailo con helicóptero ligero; un helicóptero de Coordinación H0; cuatro brigadas terrestres; tres autobombas; un puesto de mando avanzado ligero con técnicos del Puesto de Mando Avanzado; un director técnico de extinción, y personal de apoyo al director de extinción.

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Todos los efectivos movilizados

El ministerio, por su parte, ha desplazado dos aviones anfibios FOCA; un avión de coordinación; dos helicópteros bombarderos ligeros, y un avión anfibio Reus. Además, está en la zona un nodriza de la Diputación Provincial de Huesca. El servicio Infoar del Gobierno de Aragón ha informado este lunes de que el incendio forestal declarado en Peñas de Riglos (Huesca) a las 12.37 horas de hoy está en extinción.

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Infoar ha activado el Plan de Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2 Nivel 1 y ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), enviando también un ES-Alert a la población para ordenar el desalojo preventivo de Villalangua y Salinas de Jaca. El incendio ha afectado a la carretera A-132.

El Gobierno de Aragón ha destinado a este incendio a la brigada helitransportada de Teruel y dos helicópteros de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Bailo (Huesca), así como un helicóptero de coordinación, cuatro brigadas terrestres, tres autobombas, un puesto de mando avanzado y personal de apoyo a la extinción.

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El MITECO ha enviado dos aviones anfibios FOCA, un avión de coordinación, un bombardero, un avión anfibio de Reus y dos helicópteros bombarderos ligeros. También ha intervenido un vehículo nodriza de los Bomberos de la Diputación de Huesca.