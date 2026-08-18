San Gil, Cáceres, restringe el uso del agua tras detectar niveles de uranio anormales

El Ayuntamiento ha informado de que, mientras dure la restricción, el agua del suministro municipal no puede utilizarse para beber ni cocinar

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El Ayuntamiento de San Gil (Cáceres) ha restringido el uso de agua del suministro municipal para beber y cocinar, después de que se detectara una concentración de uranio superior al valor paramétrico establecido en la normativa, por indicación del área de Salud Pública.

Según un informe técnico-sanitario elaborado por la empresa MHC Medioambiente, Higiene y Calidad Alimentaria, la concentración de uranio detectada en una muestra del agua procedente de un sondeo del abastecimiento municipal fue de 35,56 microgramos por litro, frente al valor paramétrico de 30 microgramos por litro establecido en el Real Decreto 3/2023.

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El texto señala que la superación, de aproximadamente el 18,5 %, fue confirmada mediante una segunda toma de muestra, por lo que se trata de un incumplimiento confirmado.

Se facilitará agua embotellada a los vecinos

El Ayuntamiento ha informado de que, mientras dure la restricción, el agua del suministro municipal no puede utilizarse para beber ni cocinar, aunque sí para la higiene personal y la limpieza de prendas, superficies o alimentos.

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Se facilitará agua embotellada a los vecinos, a razón de una garrafa de cinco litros por persona cada dos días, y se cortará el agua de las fuentes públicas para evitar su consumo.

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El informe técnico apunta como origen más probable del uranio la naturaleza geológica de la zona, aunque señala que esta hipótesis debe confirmarse mediante la investigación de las causas y nuevas pruebas.

Respecto a la solución definitiva, el Ayuntamiento ha explicado que todavía no se ha determinado qué tratamiento deberá implantarse, ya que es necesario realizar nuevos análisis. Entre las opciones que se estudian figuran el intercambio iónico mediante resina selectiva, la utilización de alúmina activada y la mezcla o dilución con otra captación, así como una captación alternativa.