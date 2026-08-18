Agencia EFE 18 AGO 2026 - 12:26h.

Se ha restablecido la bandera verde en las playas de El Palo y Campo de Golf-San Julián en Málaga tras ser cerradas al baño tras detectar la presencia de la bacteria E. coli

En las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés se mantiene la bandera roja debido a que la concentración puntual del parámetro de esta bacteria sigue estando por encima de los niveles óptimos

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El Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a abrir al baño las playas de El Palo y Campo de Golf-San Julián, dos de las seis que fueron cerradas tras detectar la presencia de la bacteria fecal Escherichia coli (E. coli) en los análisis de las muestras de agua tomadas este domingo.

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) ha sido la encargada de realizar este lunes nuevas analíticas, cuyos resultados muestran un descenso generalizado de esta bacteria en estos dos puntos del litoral, tal y como ha informado en un comunicado el consistorio.

En las playas de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés se mantiene la bandera roja, pues la concentración puntual del parámetro de esta bacteria sigue estando por encima de los niveles óptimos regulados en la normativa sobre la calidad de las aguas de baño.

Las tormentas produjeron alivios en distintos puntos de la ciudad con vertidos al mar

La toma de muestras se irá repitiendo durante los próximos días para hacer un seguimiento de la situación, derivada de las descargas de agua al mar ocasionadas como consecuencia de la tormenta registrada en la madrugada del pasado sábado.

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El ayuntamiento ha explicado que estos alivios se registran "en la práctica totalidad de los municipios costeros" debido a que a la red general de saneamiento que va paralela al litoral llegan redes unitarias que recogen tanto las aguas residuales como las de lluvia.

En episodios de precipitaciones intensas concentradas en poco tiempo, como ocurrió la madrugada del día 15, con 14 litros por metro cuadrado en una hora, se pueden llegar a registrar este tipo de situaciones que evitan un colapso de las tuberías que puedan dar lugar a inundaciones en distintos puntos de la ciudad, ha indicado.

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Por ello, el consistorio apuesta por avanzar en la separación de redes, de forma que las conducciones de pluviales sean independientes de las aguas residuales.

Al cierre de estas playas en Málaga se sumó este lunes la bandera roja en otras dos en Benalmádena, Santa Ana y Las Gaviotas, por una posible contaminación después de que una veintena de bañistas presentaran reacciones en la piel.

En este caso se barajan diferentes posibles orígenes, entre ellos de carácter biológico, como la presencia de determinadas algas, o de naturaleza química.