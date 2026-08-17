El Ayuntamiento de Málaga ha establecido bandera roja y ha cerrado al baño seis playas por la presencia de la bacteria E.coli

Prohibido el baño en las playas de Pedregalejo, Baños del Carmen y El Palo por contaminación

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El Ayuntamiento de Málaga ha establecido bandera roja y ha cerrado al baño las playas del Campo de Golf-San Julián, Guadalmar, La Misericordia, Sacaba, San Andrés y El Palo tras detectarse en los análisis de las muestras de agua tomadas este domingo la presencia de la bacteria E. coli.

Durante los próximos días, la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) irá repitiendo los análisis para hacer un seguimiento de la situación, ha informado este lunes el ayuntamiento en un comunicado. Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli (E. coli) superior respecto a los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño.

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El consistorio ha activado el protocolo de advertencia a través de banderas rojas para proteger la salud pública de los usuarios en estos puntos del litoral mientras persiste esta situación. Como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del pasado sábado se produjeron alivios en distintos puntos de la ciudad, con vertidos al mar, y desde el área municipal de Playas se han venido realizando labores de limpieza y retirada de los restos.

Otras playas cerradas hace un día

Cuatro playas en Benalmádena (Málaga) fueron cerradas este domingo de forma cautelar al baño por una posible contaminación después de que una veintena de bañistas presentaran reacciones en la piel, aunque en este caso no se precisó el motivo.

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Las muestras constatan una concentración puntual del parámetro de Escherichia coli (E. coli) superior respecto a los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño. El Consistorio ha activado el protocolo de advertencia a través de banderas rojas para proteger la salud pública de los usuarios en estos puntos del litoral mientras persiste esta situación.

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Por último, han recordado que como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, se produjeron alivios en distintos puntos de la ciudad, con vertidos al mar. Además, han señalado que desde el Área de Playas se han venido realizando labores de limpieza y retirada de los restos.